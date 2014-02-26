Очередная жертва компании «Мастер-24»: жительница Минска так и не дождалась от компании установки новых дверей

За последний год эта компания вышла в лидеры программы. Никогда и ни о ком мы не говорили так много и так плохо. Название фирмы «Мастер-24» стало нарицательным. И что печально, количество граждан, приходящих в нервное возбуждение при упоминании Мастера резко растет... Минчанка Светлана Лапицкая – очередная жертва пресловутой компании.

В кадре Светлана Лапицкая:

Позвонила я насчёт дверей в фирму ООО «Мастер-24». Где-то числа 13 приехал ко мне мастер. Померил всё, рассказал, расценил. Я брала их в рассрочку на 4 месяца. 14 числа предоплату сделала — 750 тысяч. Заключили договор и всё. Сказал: ждите.

Ждала Светлана долго и мучительно. Сроки переносились неоднократно. Причины банальные: то мастер заболел, то машины нет, то еще что.

Светлана Лапицкая:

И всё у них причина. Я поехала в магазин на Веры Хоружей. Я спрашиваю у менеждера: Вы когда мне двери собираетесь привозить? В итоге двери мне привезли 6 сентября.

Привезти то привезли, но доставлять в квартиру отказались. Светлана предложила 100.000 рублей, но получила отказ. Поскольку родных дома не было, Светлана уговорила соседку помочь ей. Скоро двери заняли свое место в квартире, но женщина мечтала, что бы они заняли место в проемах.

Светлана Лапицкая:

Звоню: когда вы мне устанавливать будете?

- Вы по очереди 50-я

- Так сколько эту 50-ю ждать? Уже новый год приходит. Я уже кредит выплатила в декабре месяце.

Рекламные обещания бесплатно установить двери так и остались на бумаге. Ждать уже не было сил, поэтому Светлана обратилась в другую фирму с просьбой установить двери. Скоро приехали специалисты, установили одну дверь, взялись за другу и тут на тебе. А стекло-то в двери разбитое!

Светлана Лапицкая:

Звоню им. Менеджер этот сказал, что не надо было быть вороной, а сразу открывать и проверять. Теперь мы вам ничего не дадим. И что я в итоге получила? И со слезами опять приехала домой.

Как говориться: «Проверяйте товар, не отходя от кассы». И действительно это так. Спустя время, вряд ли вы докажите, что товар был привезён испорченный. Ведь, вполне вероятно, что вы могли его повредить сами. Или, например, во время выгрузки и доставки, либо уронили в квартире.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если в договоре были определены обязательства по срокам исполнения договорных обязательств, и они были не исполнены в установленные договором срок, потребитель вправе заявлять требование о возмещении неустойки. В данном случае неустойка законодательно предусмотрена в размере одного процента от стоимости товара за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителей и выполнение условий договора, и заявлять требования о возмещении компенсации морального вреда, который тоже определяется в денежном выражении.

Чтобы не ошибиться при выборе компании, с которой вы хотите заключить договор, узнайте о ней как можно больше информации. И когда у вас уже сложиться какое-то мнение о ней, тогда вы уже не попадётесь на обманную удочку.

Вероника Исаева, корреспондент СТВ:

Для того чтобы понять, что же такое «Мастер-24» достаточно несколько легких движений рук. Набираем на любом из белорусских поисковиков «Мастер-24». Отзывы... и удивляемся — сколько же бранных слов знают наши граждане

Если бы всю ненависть направленную против Мастер-24 слить воедино, то получилась бы бомба похлеще водородной...

Компания «Мастер-24» процветает лишь потому, что в большинстве своем граждане не хотят ввязываться в трудоемкие и длительные судебные тяжбы. От вашего жгучего желания написать исковое заявление в суд, до полной компенсации всех потерь могут пройти месяцы ожидания. Даже когда суд вынесет решение в вашу пользу, то вам, скорее всего, придется неоднократно тревожить судебного исполнителя, ведь именно от расторопности и настойчивости последнего зависит, как скоро предприниматели вернут вам деньги. Предположим, что даже если такого рода фирму закроют, через некоторое время она вполне может открыться под другим названием, и будет продолжать свою деятельность с прежним, а то и более серьезным размахом. Ведь безнаказанность порождает вседозволенность, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.