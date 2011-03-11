Обязан ли наниматель предоставлять своему работнику-студенту отпуск на время сдачи сессии?

Ольга Ялковская, будучи студенткой 5-го курса ВУЗа, решила подработать продавцом. Работодатель при поступлении на работу пообещал девушке, что проблем с выходом на сессию не возникнет. Однако на деле всё оказалось иначе.

Ольга Ялковская:

Учусь заочно на 5 курсе Международного гуманитарно-экономического института. В апреле я устроилась на работу продавцом. Мне говорили, что без проблем отпустят на сессию. 1 декабря у меня начинается сессия, но меня не хотят отпускать. Предлагают взять отпуск 14 дней (однако сессия длится 24 дня) или уволиться.

Такая альтернатива Ольгу не только расстроила, но и возмутила: ведь наниматель при приеме на работу пообещал, что никаких проблем с выходом на сессию быть не должно. И только с приближением экзаменов стало ясно, что учебный отпуск давать никто не собирается. Правомерно ли в данном случае заявление работодателя, и может ли Ольга рассчитывать на отпуск в связи с обучением?

Татьяна Рахубо, главный юрисконсульт Отдела трудового законодательства юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

При предоставлении работнику социального отпуска в связи с обучением следует руководствоваться минимальными гарантиями, предусмотренными статьей 214 Трудового кодекса.

Для предоставления данного отпуска необходима либо заявка (направление) нанимателя, либо договор на обучение. К тому же, предусмотренная гарантия должна быть закреплена в коллективном либо трудовом договоре. При этом работник должен получать 1-е высшее образование. В случае, если указанные гарантии не закреплены в названных документах, у нанимателя нет обязательств предоставить указанный отпуск, а только право.

Таким образом, согласно трудовому законодательству, отпуск в связи с обучением обязательно предоставляется только при одновременном соблюдении данных условий:

1) лицо получает высшее образование;

2) это высшее образование должно быть первым;

3) это первое высшее образование человек получает по направлению (заявке) нанимателя либо в соответствии с заключенным договором (на подготовку специалистов, коллективным или трудовым).

Во всех остальных случаях вопрос предоставления учебного отпуска остается на усмотрение нанимателя.

Татьяна Рахубо:

В данной ситуации у работника в контракте не прописано предоставление отпуска в связи с обучением. Поэтому вопрос следует решать либо путем предоставления работнику социального отпуска по уважительной причине в соответствии со статьей 190 Трудового кодекса, либо за счет трудового отпуска.

Если бы Ольга при поступлении на работу оговорила в контракте конкретные условия предоставления учебного отпуска, последний был бы гарантирован. Следовательно, если Ольге не предоставили данный отпуск, это не является нарушением ее прав. Выход в данной ситуации таков: либо идти в трудовой отпуск, что и было предложено Ольге, либо договариваться на мирных началах с нанимателем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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