Можно ли вернуть в магазин сапоги, у которых отклеилась подошва, если срок гарантии на них истек?

Покупатель: «Купила сапоги, через год отклеилась подошва. Естественно, срок гарантии уже истек. Могу ли я вернуть обувь в магазин?»

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Покупатель вправе предъявлять претензии продавцу по качеству товара, в частности, к обуви и одежде, не только в период, установленный гарантийным сроком (он составляет, как правило, 30 дней, максимум - два месяца), но и в течение двух лет со дня приобретения товара.

Об аналогичном случае продажи некачественной обуви и проблемах, которые возникают после ее покупки, читайте ЗДЕСЬ.

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