Можно ли продать дачный участок без дома на нем?

Тимофей Зайковский из Логойска спрашивает: «По наследству нам достался дачный участок под Минском. На нем нет вообще никаких строений. Можем ли мы его продать без дома?»

Алесь Хмыль, юрист:

На сегодня существуют понятия дачный участок и участок, отведенный для строительства и обслуживания жилого дома. Так вот, участки которые выделены для строительства жилого дома, без строения продать нельзя. А вот дачный участок продавать можно.

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