Имеет ли право отец вселить свою новую жену без согласия дочери-хозяйки квартиры?

Минчанка Нина Евсюкова спрашивает: «Я являюсь хозяйкой приватизированной квартиры. В квартире также прописан с правом проживания мой отец. Отец недавно женился. Имеет ли право находиться в квартире его жена без моего согласия?»

Алесь Хмыль, юрист:

Согласно части 2 ст. 116 Жилищного кодекса Республики Беларусь, члены семьи собственника имеют право вселять в занимаемое помещение только несовершеннолетних детей. Все остальные вселяются только с согласия собственника, то есть вас.

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