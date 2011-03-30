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Имеет ли право отец вселить свою новую жену без согласия дочери-хозяйки квартиры?

30 марта 2011 12:45
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Минчанка Нина Евсюкова спрашивает: «Я являюсь хозяйкой приватизированной квартиры. В квартире также прописан с правом проживания мой отец. Отец недавно женился. Имеет ли право находиться в квартире его жена без моего согласия?»

Алесь Хмыль, юрист:
Согласно части 2 ст. 116 Жилищного кодекса Республики Беларусь, члены семьи собственника имеют право вселять в занимаемое помещение только несовершеннолетних детей. Все остальные вселяются только с согласия собственника, то есть вас.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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# Консультация юриста # Брак и семья

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