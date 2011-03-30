Имеет ли право кафе не пустить посетителя за 25 минут до закрытия?

Гомельчанин Игорь Ольшевский спрашивает: «Недавно мы с друзьями были в Минске. Решили вечером зайти в кафе перекусить. До окончания работы заведения оставалось 25 минут, но нас не пустили, мотивируя тем, что скоро закрываются. Правы ли работники кафе»?

Алесь Хмыль, юрист:

В соответствии с п. 4 Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, вход покупателей в рестораны, кафе может быть прекращен за 30 минут, в другие торговые объекты общественного питания — за 15 минут до их закрытия. Так что в кафе вас не пустили на законных основаниях.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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