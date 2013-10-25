Минчанка заказала памятник на могилу, заплатив более 2 тысяч долларов. Куда обращаться, если фирма обязательства не выполнила?

Новости Минска. Существует версия, что каменные памятники на могилах усопших однажды станут им в тягость. В Судный день, когда все мертвые воскреснут, им будет невероятно тяжело тащить на себе каменную глыбу.

Еще в глубокой древности считалось, что без надгробия усопшему не обрести покоя и его душа будет обречена на вечные скитания. Первые памятники – менгиры – появились в Древнем Египте. Они представляли собой большие природные камни, обработанные вручную.

С тех пор многое изменилось. И сейчас фирмы по изготовлению надгробий могут предложить товар на любой вкус и цвет.

Минчанка Наталья Кузьменок, похоронив сестру, решила, что памятник она сделает для родной души не хуже, чем у людей.

Наталья Кузьменок:

Через год ставится памятник, поэтому мы решили обратиться, стали искать фирму подходящую, памятник. Оказалось, что очень рядом, возле дома, устанавливают памятники. Обратились с горем, а получили еще и вдвойне.

Представитель ЧП «Каменотес» предложил Наталье подходящий вариант памятника и надгробия. Срок изготовления и установки определил в 2 месяца. За работу выставил счет: 2 тысячи 583 доллара США. Женщина не торговалась: для родной сестры ей денег не жалко. Тем более, Наталья была уверена, что дорого значит качественно. Увы.

Наталья Кузьменок:

После оплаты всех суммы мы стали неоднократно звонить, потому что нам так никто и не позвонил. Нам постоянно какие-то пустые обещания, какие-то новые легенды...

Директор ссылался на катострофическую нехватку времени, рабочих рук и тому подобное. И клялся все выполнить максимум серез неделю. Но обещанная неделя превращалась в 2, в 3, в месяц... А ведь Наталье слезно обещали, что в течение 2 месяцев с момента оплаты заказа памятник займет свое место на кладбище.

Наталья Кузьменок:

Позвонила женщине, которая брала деньги. Она: «Так а что вы хотите?» Я говорю, что мы же деньги заплатили, а она: «Ну и что?»

От такой неслыханной наглости Наталья пришла в шок. Оправившись от него, начала решительно действовать.

Наталья Кузьменок (по телефону):

Какая причина? Вы можете объяснить?

Некотрые разногласия с рабочими.

Почему от разногласия директора с рабочими должна болеть голова у Натальи, непонятно. Неужели хорошее отношение к ней закончилось вместе с ее деньгами?

Наталья Кузьменок:

Получается, что он на моем горе свои проблемы будет решать?

С горем пополам господин Смагин в очередной раз пообещал за неделю выполнить заказ. Росторгать договор и возврашать деньги он не намерен. Наталья опасается, что в этом году памятник так и не будет установлен. Вот-вот нагрянут морозу, и тогда дело может затянуться до апреля или мая. Грустно, конечно, но, как говорится, время – деньги. В нашем случае время работает на Наталью.

В соответствии с законом, за каждый день просрочки договора фирма обязана будет выплатить 0,1% от суммы заказа. Для того, чтобы директор понял, что дело пахнет не тольк океросином, но и серьезными деньгами, Наталья должна написать претензию.

Ирина Коноплицкая, юрист:

У потребителя есть право на получение денежных средств в течение 7 дней с момента получения организацией, которая должна изготовить памятник, письменной претензии. То есть 7 дней. Если же деньги не возвращаются, следующий этап – обращение в суд с иском, где потребитель имеет право просить не только возмещение своих затрат на неустойку, но и компенсацию морального вреда.

Для получения моральной компенсации истцу необходимо аргументировать свои нравственные страдания, и уже в зависимости от степени нанесенного ущерба суд определит сумму выплаты.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Договор можно расторгнуть в любом случае, тем более, что данная организация не выполнила договорные обязательства и не изготовила памятник вообще, получив при этом денежные средства.

Жаль только, что даже полученные деньги не сотрут из памяти родных все неприятности, которыми обернулась для них и без того трагичная годовщина.

Мы надеемся, что проблема будет решена полюбовно. И памятник займет свое место на кладбище уже в этом году, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.