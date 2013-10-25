Минчанка купила в интернет-магазине кровать с матрасом, не входящим в комплект. Фирма требует доплатить

Новости Минска. Замечено, что в молодости скрипит кровать, а к старости - еще и человек... У героини этого сюжета кровать не скрипит. Потому что у нее нет для оснований к кровати...

26 сентября минчанка Виктория Смоляк приобрела через интернет-магазин кровать. Внесла предоплату, не забыв и составить договор. Но последний оказался для девушки настоящим прокрустовым ложем.

Виктория Смоляк:

На следующий день нам перезвонил менеджер и сказал, что она ошиблась и за основание ортопедическое нужно заплатить. Оно будет стоить 1 млн. сто тыс. рублей.

Любая кровать состоит из двух основных частей: каркаса и основания, которое необходимо для того, чтобы позже положить на него матрас. Поэтому Виктория очень удивилась такой новости. Модель кровати она выбрала уже давно, не раз присматривала ее в магазинах города и знала точно, что ортопедическое основание входит в базовую заводскую комплектацию. К тому же, в договоре не прописано, в каком виде подается кровать: с основанием или без него. Так почему за отдельные части модели клиент должен доплачивать?

Виктория Смоляк:

Мы ответили, что доплачивать отказываемся, в связи с чем просим выплатить нам залоговую стоимость. Менеджер сказал: «Залог мы не возвращаем».

Договор составлен с большой изобретательностью. По нему, если клиент отказывается от покупки и расторгает соглашение, то залог ему не возвращается. Такой вот бизнес-план: покупатель либо доплачивает за основание, либо не доплачивает. В обоих случаях интернет-магазин становится богаче на миллион рублей. Просто и легко. Но законно ли?

Виктория Смоляк:

Я считаю, что это просто обман. Они тем самым нас вводят в заблуждение. С другой стороны, менеджер полностью некомпетентна, так как она нам не предоставила полную информацию. Я считаю, что мы просто попали в ловушку.

Специалисты по защите прав потребителей разделяют недоумение Витории.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В рамках закона О защите прав потребителей, я так предполагаю, что потребителю предоставлена ненадлежащая информация. При заключении договора купли-продажи ей было сказано, что основание входит в данную стоимость.

Поэтому Виктория может смело требовать возврата денег. Для этого нужно…

Ирина Коноплицкая, юрист:

Обратиться с письменной претензией к продавцу с требованием расторгнуть данный договор.

Продавец должен ответить Виктории в течение 14 дней. Если в возврате денег клиентке откажут, или того хуже, проигнорируют ее претензию, можно обращаться в суд. А там потребовать и компенсацию морального вреда. По закону, от госпошлины при подаче иска потребитель освобождается.

Так уж устроена наша жизнь, что никогда не разберешься, где обман, а где коммерция... Хочется верить, что так называемое кроватное недопонимание между Викторией и бизнесменами решится полюбовно, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.