Минчане жалуются на кадровое агентство «Работа в столице», что они предоставляют устаревшую информацию

Известно, что выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки – на 4. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов. Герой этого сюжета готов работать не покладая рук. И в поисках работы он не ищет легких путей.

У минчанина Михаила Змитровича золотые руки и светлая голова. Но вот применения им найти он не может уже почти полгода. И это невзирая на прекрасную специальность автослесарь. Мужчина пытался самостоятельно устроиться на работу, но, увы, не сложилось. То он не устраивал работодателя, то наоборот. Когда упреки домочадцев стали невыносимыми, мужчина доверил свою трудовую судьбу кадровому агентству.

Михаил Змитрович:

Я обратился в ЧУП «Работа в столице». Заключили со мной договор, перед договором мы заплатили деньги 900 тысяч. Потом заключили договор. Обещали позвонить сначала через неделю, потом через две, каждый день звоню, но мне ничего не предоставляют.

Ничего удивительного в этом нет. К сожалению, таких, как Михаил, в стране пруд пруди. Отдавая, порой, последние сбережения кадровым агентам люди теряют не только деньги, но и время. Не стала исключением и Юлия Верещако, которая обратилась в агентство еще летом 2014 года, но обида жива по сей день. Да и семисот тысяч жалко.

Юлия Верещако:

Обращаешься в эти агентства за помощью, идет оплата, а они тебе ничего не предоставляют.

Возмущение безработных можно понять. Но вот претензия по поводу того, что они ничего не предоставляют, не совсем корректна. Как правило, предоставляют. Но ту информацию, которая либо бесполезна уже, либо находящуюся в открытом доступе. То есть и Юля и Михаил могли сами, вооружившись терпением, проштудировать либо профильные газеты, либо интернет-сайты.

Юлия Верещако:

Люди обращаются в феврале, а им предоставляют информацию, которая висит в интернете с декабря-ноября прошлого года. Обращаясь в эту фирму, хочется достоверной информации.

Увы, но получается, что в кадровых агентствах хорошее отношение к клиентам заканчивается вместе с их деньгами. К средствам массовой информации отношение еще хуже.

Маргарита Прохорчик, корреспондент СТВ:

В кадровом агентстве «Работа в столице» нам наотрез отказались давать какие-либо комментарии. Унитарное предприятие просто отмахнулось от нас как от назойливых мух.

Всего в Минске порядка 30 кадровых или, как они себя предпочитают называть, рекрутинговых агентств. Стоимость услуги для безработного люда разная. В зависимости от нужды. Но в основном расходы укладываются в один миллион рублей. Что называется с миру по нитке. Учитывая, что в среднем одно агентство принимает порядка 20 человек ежедневно, то ниточка превращается в веревочку, а затем и канат. И это при том, что 90 процентов клиентов недовольны оказываемой услугой.

Маргарита Прохорчик, корреспондент СТВ:

Еженедельно на горячую линию телеканала поступает около 40 звонков. 20 процентов жалоб приходится на трудовую сферу, где каждое пятое сообщение связано с кадровыми агентствами.

Самое удивительное, что эта сфера бизнеса никем не регулируется. Руки развели все! Как в Министерстве торговли, так и в Министерстве труда. Разве что в последнем послали безработных на собственный сайт.

Олег Токун, начальник управления политики занятости в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Там расположен общий республиканский банк вакансий, который ежедневно обновляется, он открыт для свободного доступа абсолютно для всех и никакой регистрации предварительно не требуется.

Наш человек привык, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому не верит, что вот так запросто, легким движением мышки можно найти работу. В итоге сыр за серьезные деньги достается с плесенью. Говорить о незаконности подобной деятельности кадровиков не приходится. Никто ведь силой не принуждает народ. Все, что называется, по любви и согласию сторон. А мораль? Деньги ведь не пахнут. Но вот прочие бумажки — вполне.

Елена Мойсейчик, юрист:

В предмете договора информация размыта по поводу того, какие же информационно-справочные услуги предоставляет исполнитель заказчику. Только с обязанностей сторон, если посмотреть по договору, начинаешь понимать, что стоит вопрос о предоставлении информации по факту трудоустройства. Исполнитель взял на себя обязательство предоставлять такую информацию в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Помимо этого, он конкретно оговорил дни и время, когда заказчик может обратиться к исполнителю и потребовать предоставление сей информации.

Действительно, агентство, в которое обратились и Юлия, и Михаил, изначально не обещало трудоустройство. В договоре прописано лишь предоставление информуслуг и не более того. Ну а то, что предоставленная информация была или запоздалой, или неверной — дело второе. И с юридической стороны труднодоказуемое. А для Юлии Верещако и совсем невозможное, поскольку с момента ее обращения в агентство прошел год. Но вот автослесарь Михаил Змитрович еще вполне может повоевать за свои 900 тысяч. Но действовать надо аварийными темпами.

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы посоветовала потребителю в этой ситуации направить своего рода письмо, в котором описать ситуацию, которая возникла. Причем сделать это через почту заказным письмом с уведомлением и попросить исполнителя, чтобы информация поставлялась в тот период, который указан в договоре, посредством, например, передачи по электронной почте либо другим методом, который мог бы с достоверностью установить, что такая информация действительно поступала заказчику.

Если кадровики проигнорируют обращение, то следующий шаг — это составление претензии с требованием о расторжении договора на оказание информационных услуг и возврата денег. Если агентство и здесь ответит молчанием или отказом, то прямая дорога в суд, где наряду с возмещением стоимости услуги можно говорить и о моральном ущербе. Но судебные тяжбы дело многодневное, требующее сил и терпения. А ведь это время можно потратить на реальную работу. В Министерстве труда и социальной защиты знают точно, что делать. Идти в службы занятости, где если и не найдут для вас желаемую работу, то предложат альтернативу.

Олег Токун, начальник управления политики занятости в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы, как правило, рекомендуем сменить профессию. Предлагаем обучиться у нас на курсах профессии, востребованной на рынке труда. Такие курсы для безработных абсолютно бесплатные, они финансируются за счет средств, выделяемых на реализацию мероприятий по занятости населения. Более того, во время обучения гражданину платится небольшая стипендия. Как правило, наши курсы они все достаточно быстро заканчиваются, 2-3 месяца человек получает новую профессию и, как правило, быстро трудоустраивается.

Такая практика в республике набирает обороты. Специалисты уверены, что причиной тому послужил возможный налог за тунеядство, который планируется взимать с тех, кто официально не работает более 6 месяцев. Таких еще в начале 2015 года насчитывалось около четырехсот тысяч. Радует то, что ежедневно эта внушительная цифра сокращается. Если вернуться к разговору о кадровых агентствах, то и здесь чиновники пытаются навести порядок. Специалисты Минторга нашли некоторые нарушения в действиях продавцов информации о трудоустройстве. Сейчас ведется административный процесс, и чем он завершится, мы узнаем в ближайшем будущем.