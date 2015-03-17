Самогонный мини-завод обнаружен в Налибокской пуще

Новости Беларуси. В Налибокской пуще правоохранители ликвидировали мини-спиртзавод. Добраться к нему можно было только на лодке. Организовал дело предприимчивый житель Воложина. Попутный незаконный бизнес одного из руководителй местного предприятия теперь ликвидировали.

В 7-ми емкостях хранилась тонна браги. Отработанный продукт сливался прямо в реку. Теперь самогонщиков привлекут к административной ответственности за незаконный оборот алкогольных напитков и нарушение экологической безопасности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.