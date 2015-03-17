Прямой эфир

Самогонный мини-завод обнаружен в Налибокской пуще

17 марта 2015 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Налибокской пуще правоохранители ликвидировали мини-спиртзавод. Добраться к нему можно было только на лодке. Организовал дело предприимчивый житель Воложина. Попутный незаконный бизнес  одного из руководителй местного предприятия теперь ликвидировали.

В 7-ми емкостях хранилась тонна браги. Отработанный продукт сливался прямо в реку. Теперь самогонщиков  привлекут к административной ответственности за  незаконный оборот алкогольных напитков и нарушение экологической безопасности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Самогон

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: самовольная перепланировка привела к разрушению стен у соседей
12 марта 2015 09:53

Минск: самовольная перепланировка привела к разрушению стен у соседей

Минчане жалуются на кадровое агентство «Работа в столице», что они предоставляют устаревшую информацию
05 марта 2015 13:38

Минчане жалуются на кадровое агентство «Работа в столице», что они предоставляют устаревшую информацию

Муж воспользовался законным правом и выселяет бывшую жену с ребенком на улицу: есть ли выход из ситуации?
27 февраля 2015 07:56

Муж воспользовался законным правом и выселяет бывшую жену с ребенком на улицу: есть ли выход из ситуации?