Лампочки заменит ЖЭС

Лечиться от алкоголизма можно

<STRONG>Дело в том, что мой муж давно и серьезно пьет. Чтобы помочь ему, хочу отправить его на лечение. Подскажите, как правильно это сделать?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Сначала надо определиться, о каком лечении идет речь. Если вы хотите отправить его на добровольное лечение, то сотрудники милиции по вашему заявлению могут доставить супруга в наркологический диспансер, либо в психоневрологический, где больные алкоголизмом проходят лечение нарушений психики, вызванных злоупотреблением алкоголя. Но с такого лечения пациент может уйти в любой момент. Другой вид лечения - принудительный, в ЛТП. Процедура оформления лечения в лечебно-трудовом профилактории намного сложнее. Направить человека в ЛТП можно только по решению суда в порядке гражданского судопроизводства. А для этого необходимо, чтобы человек, которого следует направить на лечение, состоял на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Следующий этап - прохождение медкомиссии с участием врачей специалистов. Кроме того, требуется заявление членов семьи или близких родственников с просьбой направить человека на лечение. Далее еще какое-то время приходится ждать после решения суда до того момента, как придет наряд МВД на лечение (наличие свободных мест в ЛТП).