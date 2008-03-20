Лампочки заменит ЖЭС

Проживаю в кооперативном доме. На протяжении многих лет, жильцы, в том числе и я, по очереди меняем сгоревшие лампочки в подъезде. Слышал, что это должны делать не мы, а коммунальные службы. Правда ли это?
Комментирует юрист Игорь Позняков:
В соответствии с п.8 гл.2 Инструкции "О порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг", утверждённой постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 года № 13, техническое обслуживание жилого дома включает затраты подрядных организаций по текущему содержанию жилых домов и придомовых территорий (текущая эксплуатация и ремонт общего имущества жилых домов, уборка и освещение вспомогательных помещений, придомовой территории). Таким образом, оплачивая техническое обслуживание, Вы вносите денежные средства и на электрические лампы накаливания. Работники ЖКХ обязаны следить и своевременно производить замену неисправных ламп на исправные в подъездах, дворах либо на фасадах здания и даже технических этажах и подвальных помещениях общего пользования. При необходимости Вы можете сделать заявку в свой ЖЭС и потребовать, чтобы в вашем подъезде заменили лампы.