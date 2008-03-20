Маршрутка - не безмерная

По выходным дням в некоторые маршрутки, которые ездят в пригород Минска, пассажиров набивается до отказа: и сидят, и стоят. Как-то недавно одна такая маршрутка, в которой ехал я, чуть не попала в аварию. А водитель и билетов проездных не дал, потом в случае чего и возмещать ущерб требовать будет не с кого. Кому пожаловаться?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
По поводу проездных документов обращаться нужно в транспортную инспекцию. А что касается провоза пассажиров в маршрутных такси стоя, то это нарушение правил пассажирских перевозок. Если вы стали свидетелем такого факта, звоните в дежурную часть милиции по телефону 102. Подобное нарушение наказывается штрафом от одной до пяти базовых величин (ст. 18.14 ч.4 КОаП). Впрочем, и самим пассажирам нужно думать о своей безопасности: не садитесь в переполненный салон.