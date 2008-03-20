Может ли судья снизить размер госпошлины?

<STRONG>Дело в том, что мой муж давно и серьезно пьет. Чтобы помочь ему, хочу отправить его на лечение. Подскажите, как правильно это сделать?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Сначала надо определиться, о каком лечении идет речь. Если вы хотите отправить его на добровольное лечение, то сотрудники милиции по вашему заявлению могут доставить супруга в наркологический диспансер, либо в психоневрологический, где больные алкоголизмом проходят лечение нарушений психики, вызванных злоупотреблением алкоголя. Но с такого лечения пациент может уйти в любой момент. Другой вид лечения - принудительный, в ЛТП. Процедура оформления лечения в лечебно-трудовом профилактории намного сложнее. Направить человека в ЛТП можно только по решению суда в порядке гражданского судопроизводства. А для этого необходимо, чтобы человек, которого следует направить на лечение, состоял на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Следующий этап - прохождение медкомиссии с участием врачей специалистов. Кроме того, требуется заявление членов семьи или близких родственников с просьбой направить человека на лечение. Далее еще какое-то время приходится ждать после решения суда до того момента, как придет наряд МВД на лечение (наличие свободных мест в ЛТП).
<STRONG>Я работаю на государственном предприятии. Со мной был заключен контракт на три года, срок которого заканчивается в январе 2008 года. Недавно, то есть один месяц назад, я был письменно уведомлен, что продлять контракт не будут. Пояснить причину начальник отказался. Никаких замечаний по службе я не имел, до пенсии мне еще далеко. Правомерны ли действия руководства?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Контракт является разновидностью срочного трудового договора, а трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть прекращен, в том числе по пункту 2 ст.35 Трудового кодекса РБ, то есть в связи с истечением срока трудового договора. Таким образом, Ваш наниматель поступил законно, письменно предупредив Вас за один месяц о намерении расторгнуть контракт в связи с истечением его срока (если иное не предусмотрено в тексте контракта). На сегодняшний день законодательно не закреплена за нанимателями обязанность объяснять причины своего нежелания продолжать трудовые отношения с работником. Нанимателям же следует помнить о таких категориях работников, как лица предпенсионного возраста, матери (отцы, опекуны), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком либо имеющие детей в возрасте до пяти лет, и обязанностях перед данной категорией работников, установленных Положением о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками.
<STRONG>Так получилось, что после смерти моего мужа остались я и трое взрослых сыновей. В наследство вступили младший сын и я. Но мне кажется, все-таки это неправильно, несправедливо. Поэтому хотелось бы переписать наследство заново - на четыре равные части. Можно ли это сделать теперь?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>Ваш вопрос решить можно, но только с согласия собственников. А собственники в данной ситуации - вы и вступивший в наследство младший сын. Причем обратиться с заявлениями в нотариальную контору вы должны лично.
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