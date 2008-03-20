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Может ли судья снизить размер госпошлины?

20 марта 2008 10:39
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Имеет ли право судья уменьшить размер государственной пошлины при подаче гражданином искового заявления в суд?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Согласно ст. 130 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, судья, учитывая материальное положение обратившегося гражданина, имеет право уменьшить размер государственной пошлины.
# Консультация юриста

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