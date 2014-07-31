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Куда обращаться и как правильно составить завещение одинокому человеку?

31 июля 2014 12:15
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Жительница Гомеля задает вопрос:
Мне 84 года. Являюсь одинокой пенсионеркой, инвалидом II группы. Хотела бы описать свою квартиру на соседку, которая за мной присматривает. Как мне это сделать?      

Елена Мосейчик, юрист:
В настоящее время нотариусами особое внимание уделяется одиноким пенсионерам, у которых отсутствуют родственники на территории Республики Беларусь. По вашей просьбе нотариус может вас проконсультировать по телефону и разъяснить вам порядок удостоверения такого завещания. Нотариус обязан будет записать вас на любой день, когда вам будет удобно приехать и удостоверить такое завещание нотариально либо в данной ситуации, если для вас сложно добраться до нотариальной конторы, то нотариус может приехать к вам на дом  и удостоверить завещание на дому.

# Консультация юриста # Соседи # Елена Мойсечик

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