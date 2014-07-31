Куда обращаться и как правильно составить завещение одинокому человеку?

Жительница Гомеля задает вопрос:

Мне 84 года. Являюсь одинокой пенсионеркой, инвалидом II группы. Хотела бы описать свою квартиру на соседку, которая за мной присматривает. Как мне это сделать?

Елена Мосейчик, юрист:

В настоящее время нотариусами особое внимание уделяется одиноким пенсионерам, у которых отсутствуют родственники на территории Республики Беларусь. По вашей просьбе нотариус может вас проконсультировать по телефону и разъяснить вам порядок удостоверения такого завещания. Нотариус обязан будет записать вас на любой день, когда вам будет удобно приехать и удостоверить такое завещание нотариально либо в данной ситуации, если для вас сложно добраться до нотариальной конторы, то нотариус может приехать к вам на дом и удостоверить завещание на дому.