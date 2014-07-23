Прямой эфир

Имеет ли право продавец не принимать некачественный товар на гарантии?

23 июля 2014 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопрос задает жительница Борисова:
В магазине я купила фотоаппарат. Спустя некоторое время в нем перестал работать затвор. На фотоаппарат есть гарантия и я принесла его с требованием ремонта продавцу. Продавец принимать фотоаппарат на проверку качества отказался. Сказал, что нужно везти его самостоятельно в сервисный центр и там его примут в ремонт. Прав ли продавец?       

Элла Воронцова, юрист:
Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и провести в случае необходимости его проверку. Вы в праве присутствовать при проведении проверки лично либо через своего представителя. В том случае, если при проверке не подтверждается наличие недостатков, либо не подтверждаются способы образования этого недостатка, в таком случае может быть проведена экспертиза.   

# Консультация юриста # Некачественный товар # Элла Воронцова

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли сдавать в аренду животных?
27 июня 2014 07:55

Можно ли сдавать в аренду животных?

Имеет ли право наниматель не отпускать в отпуск?
27 июня 2014 07:46

Имеет ли право наниматель не отпускать в отпуск?

В Беларуси увеличат минимальный стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов для назначения пенсий с 5 до 10 лет
26 июня 2014 17:08

В Беларуси увеличат минимальный стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов для назначения пенсий с 5 до 10 лет