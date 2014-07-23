Имеет ли право продавец не принимать некачественный товар на гарантии?

Вопрос задает жительница Борисова:

В магазине я купила фотоаппарат. Спустя некоторое время в нем перестал работать затвор. На фотоаппарат есть гарантия и я принесла его с требованием ремонта продавцу. Продавец принимать фотоаппарат на проверку качества отказался. Сказал, что нужно везти его самостоятельно в сервисный центр и там его примут в ремонт. Прав ли продавец?

Элла Воронцова, юрист:

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и провести в случае необходимости его проверку. Вы в праве присутствовать при проведении проверки лично либо через своего представителя. В том случае, если при проверке не подтверждается наличие недостатков, либо не подтверждаются способы образования этого недостатка, в таком случае может быть проведена экспертиза.