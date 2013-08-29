Куда можно обратиться с жалобой, если вас не пустили в заведение, объясняя отказ тем, что вы одеты неправильно?

Новости Минска. Считается, что нет такой формы одежды, которую было бы нельзя довести до формы протеста.

Последние летние дни на исходе. Студентка Анна Шило вместе с подругами решили провести их так, чтобы было, что вспомнить, и отправились в субботний вечер в один из минских клубов.

Анна Шило:

Пришлось стоять в очереди полчаса. Когда до нас дошла очередь, охранник просто пропустил одну из девочек, а нам сказал: до свиданья, вы не подходите по формату.

Девушки попытались выяснить, по какой причине их не пропускают в клуб. Оказалось, что они якобы не прошли по дресс-коду. Правда, объяснить, что именно не так с их одеждой, охранник ночного клуба не смог.

Анна Шило:

Конечно, это очень возмущает, потому что мы не были пьяные. Мы показали паспорт, что нам есть 18 лет, и одеты мы были по клубному формату.

Получается, что секьюрити просто так может решать, позволить вам войти в клуб или отправить домой, сославшись на то, что в заведении действуют правила дресс-кода?

Сергей Федорец, юрист:

Если администрация заведения устанавливает определенные правила, то эти правила должны быть четко прописаны, как в отношении вида, одежды, обуви посетителей, так в отношении состояния.

Эти правила должны располагаться на входе в заведение. Если их нет, вы имеете право прийти в чем угодно - хоть в ночной сорочке. Если вас не соглашаются пропустить, требуйте Книгу замечаний и предложений. Не дают – вызывайте милицию. По крайней мере, вечер полный приключений, вам обеспечен.

Сергей Федорец, юрист:

Кроме того, я бы порекомендовал обратиться с письменной жалобой в администрацию района по месту нахождения данного заведения. Чем больше жалоб, тем вероятнее реагирование на данные факты со стороны администрации района по месту нахождения данного заведения.

Правила вывешены у входа в клуб? Ничего не поделаешь. Охранник вправе решать, подобающе вы одеты или нет. Но если дресс-код узаконен и не считается ущемлением прав человека, почему не ввести его и в других местах, где он так необходим?

Тамара Ковалева:

Я очень люблю театр и считаю, что театр – это храм искусства. И любой человек, когда идет в храм, готовится к посещению храма. Но когда смотришь на молодежь, то огорчаешься, видишь, что они приходят иногда небрежно одетые, в кроссовках, в футболках. Я считаю, что неуважение к искусству.

Раньше поход в театр означал выход в свет. Дамы надевали вечерние платья и украшения, а кавалеры – фраки. Во многих ведущих европейских театрах и сегодня действует дресс-код. Например, вы не попадете в зрительный зал, если пришли в шортах, открытой майке или в сланцах. У нас пока такой практики нет. В белорусский театр можно прийти в купальнике или в шубе, и администратор не может не пропустить вас.

Ольга Гуляк, старший администратор театра:

В театре не существует ограничений по одежде. Люди, к сожалению, не всегда понимают, куда пришли. Если человек приходит в верхней одежде, мы не имеем право его не впустить. Замечание сделать можем, но не всегда, к сожалению, нас услышат.

Но и замечания могут многое изменить. Вероника Кондратюк искала не земных развлечений, а духовного утешения, но тоже столкнулась с проблемой дресс-кода. На этот раз церковного.

Вероника Кондратюк:

На мне была короткая юбка, на мне был макияж, у меня не было платка. Я зашла в церковь, мне было очень неприятно, что стоят какие-то бабушки и начинают на меня кричать – как ты пришла в церковь, ты же не на панель пришла.

Молитвенное настроение Вероники сразу же пропало. Она прекрасно понимает, что была одета слишком смело для церкви, но разве это повод изгонять ее, как Адама из рая?

Вероника Кондратюк:

Неужели это так важно, как я одета? Гораздо важнее, что у меня на душе, и с какими помыслами я пришла в храм.

Действительно, сердобольные церковные бабушки порой пекутся о внешнем облике прихожан, как заправские секьюрити. Но священники советуют не обращать на их ворчанье внимания. Всегда лучше прийти в храм без платка, чем не прийти вовсе.

Николай Шульмин, иерей:

Бывает ситуация, когда человек приходит в храм в шоковом состоянии, состоянии аффекта, и не всегда в этом состоянии обращает внимания на свой внешний облик. Я считаю, что уместно, если есть такой порыв в душе, зайти в храм. Эта проблема решена во многих храмах города Минска. У входа женщина может безвозмездно взять платок, надеть юбку и, не смущая никого, зайти помолиться.

Никто не вправе заставить нас одеваться по канонам, но не следует забывать, что мы живем среди людей. Дресс-код не ограничивает наше право на индивидуальность, он помогает нам выглядеть уместно в любой ситуации.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение. Если женщина начинает носить одежду, скрывающую форму ее фигуры, то очень скоро принимает форму ее одежды, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.