Сергей Мартинович: Если у вас потерялся близкий родственник, знакомый, в первую очередь обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома

Оптимист это тот, для кого радость от найденной копейки, перекрывает горечь от потерянного рубля. Героиня этого сюжета, найдя кошелек, не стала задумываться, что делать с его содержимым.

Ежедневно чья-то потеря для кого-то становится находкой. Бесспорно, есть честные и порядочные люди, которые в стремлении вернуть хозяину потерянные вещи, порой, забывают и о собственных делах. И таких людей немало. Одна из них — минчанка Юлия Казимирская, которая обратилась на Столичное телевидение с таким вопросом:

Юлия Казимирская:

Я нашла кошелек. В данном случае я не знаю, как мне поступить, куда мне обратиться? Может быть, вы мне подскажете?!

Стоит отметить, что нашедший потерянную вещь, должен немедленно уведомить об этом лицо, которое потеряло ее. Если такой возможности нет, следует заявить о находке в органы внутренних дел или органы местного управления и самоуправления.

Елена Мойсейчик, юрист:

Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в органы внутренних дел, орган местного управления и самоуправления или указанному ими лицу. Нашедший вещь также вправе потребовать от лица, получившего вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи.

Интересно, что, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке хозяин так и не найдется и не заявит о своем праве на вещь — она автоматически переходит в собственность нашедшего.

А вот с поиском людей сложнее. Тут не обойтись без специальной службы. В Беларуси это бюро регистрации несчастных случаев. Эта служба работает с 2002 года. Главная её задача — оперативное реагирование на обращения граждан по розыску без вести пропавших.

Сергей Мартинович, заместитель начальника бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома:

Если к нам гражданин обратился за помощью в поиске пропавшего близкого или знакомого, мы осуществляем поиск первоначальный – до того, как его начнет искать уже непосредственно милиция, чтобы исключить момент того, что если он попал по каким-то обстоятельствам или в больницу, или был задержан за какие-то административные правонарушения.

Согласитесь, пропажа кошелька или сумки, уже не кажется такой большой проблемой по сравнению с пропажей вашего близкого. Но, к сожалению, не все жители Минска знают, куда следует обратиться в случае такого происшествия.

Сергей Мартинович:

Если у вас потерялся близкий родственник, знакомый, в первую очередь обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома. Эта служба работает круглосуточно.

Иной раз оказывается, что пропавший просто не считает нужным сообщать близким о своих планах. Уходят ночевать к друзьям или уезжают работать в другую страну на месяцы, а иногда и на годы, никого не предупредив. А жаль. 21 век все-таки.

И в завершение: без потерь до большинства донести можно только вздор.