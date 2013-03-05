Как риэлторские агентства «кидают» минчан. Только после вмешательства СТВ клиенты смогли вернуть деньги за некачественные услуги

Новости Минска. По статистике, на каждую съемную столичную квартиру приходится четыре претендента. На этой почве дефицита пышным цветом разрослись агентства по поиску съемного жилья. И некоторые из них фокусничают поискусней воландовой свиты.

Роман Рашевич:

Мы с женой решили снять квартиру. Нашли в интернете агентство недвижимости, жена поехала, заключила договор, внесла предоплату.

Агентства, которые занимаются поиском квартир, делятся на два типа. Первый тип агентств работает по факту: заселяет клиента в квартиру и только после этого берет с него деньги. Эта услуга стоит от полутора до двух миллионов рублей.

Семья Рашевичей выбрала агентство второго типа. Оно работает по предоплате и оказывает информационные услуги, то есть сначала клиент заключает с договор и платит деньги - от 500 до 800 тысяч рублей, а потом в течение месяца получает по телефону информацию о жилье, которое сдается в нужном районе.

Роман и Юлия Рашевичи:

Заключали договор с агентом Натальей, в принципе, она должна была предоставлять нам информацию, но после того, как заключили договор, но когда ей стали звонить, она оказалась выходная. В последующие дни она тоже выходная - отдыхает.

Роман и Юлия пытались звонить и по другим номерам, но безуспешно.

Роман и Юлия Рашевичи:

Эти номера, которые указаны в договоре, номера диспетчеров, они никогда не поднимают, либо сбрасывают, либо постоянно занято - дозвониться нереально.

Александр Филатов:

У меня аналогичная с Романом ситуация. Моя агент не брала трубку, после восьмого раза отключила телефон.

За две недели молодым людям всего несколько раз удалось дозвониться до агентства и получить координаты хозяев, но…

Юлия и Роман Рашевичи:

Сдавались эти квартиры буквально за пять минут. Я уверен, что номера эти были исключительно подставные.

По номерам, с таким трудом добытым у риэлторов, то вообще никто не поднимал трубку, то отвечали, что квартира уже давно сдана, то сердились и просили больше не звонить, потому как их квартира никогда не сдавалась и сдаваться не будет.

Александр Филатов:

Я понял, что меня кинули, и залез в интернет почитать отзывы людей, что пишут про это агентство. По факту оказалось, что много отзывов и людей, кинутых этим агентством.

Прежде чем заключать договор с риэлторской фирмой, прочитайте о ней отзывы в интернете.

Мы просмотрели комментарии клиентов и убедились, что проблема наших героев очень типична. Услуги, которые оказывают агентства, работающие по предоплате, иначе, как медвежьими, не назовешь. Среди сотен отзывов нет ни одного положительного.

Люди жалуются на несуществующие номера телефонов, мифические адреса и хозяев-призраков, которые так и не появляются, чтобы показать квартиру. Многие потерпевшие собираются подавать в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Вы можете заявить претензию, в данном случае агентству недвижимости, и собрать доказательную базу, что эта услуга была оказана некачественно, с последующим предъявлением искового заявления в суд.

Вот только доказать что-либо будет очень сложно. По договору агентство должно только предоставлять клиенту информацию о квартирах. Чтобы подтвердить, что информация некачественная, придется проверить все номера, которые давало агентство и доказать, что они фиктивные.

Если вы все-таки заключаете договор с агентством, оказывающим информационные услуги, требуйте, чтобы информация предоставлялась письменно. В случае возникновения спора это будет весомым доказательством в суде.

То, что столько людей попадается на удочку недобросовестных риэлторов, неудивительно. Сейчас практически все сдаваемые квадратные метры контролируются посредниками. Когда вы звоните по объявлению, наивно надеясь напрямую поговорить с хозяином квартиры, то связываетесь с агентом. Он уверяет, что может предоставить вам любые варианты квартир, предлагает заключить с агентством договор и заплатить деньги. И, вероятнее всего, вы окажетесь в такой же ситуации, как и наши герои.

Роман и Юлия Рашевичи:

Сейчас обратились в программу «Добро пожаловаться». Хотели бы добиться какого-то результата. Хотим расторгнуть договор и забрать свои деньги.

Для этого мы вместе молодыми людьми навестили риэлторское агентство.

Вы можете человеку предложить квартиру? Человек до вас не дозвонился, мы пришли сейчас.

Директор риэлторского агентства:

По факту у нас сегодня нет квартир.

Роман Рашевич:

Хочется сказать отдельное спасибо «Добро пожаловаться!». Агентство все же вернуло нам деньги в полном объеме, и хочется добавить, чтобы люди все же платили деньги за выполненную работу, а не вперед.

Эта история закончилась благополучно. Но у наших героев квартирный вопрос так и остался нерешенным. Для поиска жилья у них есть несколько способов.

Можно все-таки обратиться в агентство, которое работает по факту. Эти услуги стоят недешево, зато деньги клиенты заплатят только после заселения, и вероятность, что их обманут, очень низка.

Или можно искать съемное жилье самостоятельно. Написать в социальных сетях, поспрашивать у знакомых или по старинке расклеить объявления. Способы нехитрые, зато надежные и абсолютно бесплатные, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.