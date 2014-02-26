ИП Яскевич Андрей Леонидович (установка дверей в Минске). Обманутая минчанка ищет других пострадавших!

Доверяй, но проверяй. Этой фразе уже впору стать девизом покупателей только с небольшой поправкой: проверяй, а потом уж доверяй. Минчанка, Хельга Авдеевич, поверила сразу, и только когда уже запахло жареным, решила проверить. Смелости девушки можно только позавидовать. Она не побоялась подписать договор с незнакомым мужчиной на улице в темное время суток. Кроме того, ее мама была рядом.

Хельга Авдеевич:

Я решила заказать металлические двери, две входные и одну тамбурную. Мы нашли в Интернете такое ИП Яскевич Андрей Леонидович. Он предложил свои услуги гораздо дешевле. Звонил вечером несколько раз, мы перенесли встречу на завтра. Он сказал, что подъедет, покажет каталог, выберем двери. Мы встретились на Институте культуры,

Первое впечатление он произвел не самое лучшее, но и это не остановило Хельгу от подписи в договоре.

Хельга Авдеевич:

Он был в алкогольном опьянении, от него шел запах, но он объяснил это тем, что встречался с семьей, с женой в разводе, давно ребенка не видел и мы немножко там, ну мы вот так вот. Ну ладно, бывает всякое в жизни.

По доброте душевной наша героиня поверила на слова и сделала следующий шаг экстремальной сделки. Она внесла там же, возле станции метро Институт культуры, в темное время суток предоплату в размере 200 долларов. Довольный Андрей Яскевич на радостях пообещал, что через пару дней двери будут уже стоять в квартире покупателя.

Хельга Авдеевич:

Когда пришел срок, он не снимал трубку, на завтра опять звоним, он не снимает трубку, вечером снимает пьяный, неадекватный, не понимает с кем разговаривает, когда я ему начинаю объяснять, кто я такая, и что он мне должен двери, он начинает оправдываться.

Девушка названивала Андрею Яскевич каждый день, однако с ней разговаривала либо тишина, либо робот, который сообщал о недоступности абонента. А вместе с тем и дверей, и денег. Игра в кошки-мышки изрядно потрепала нервы Хельге. Надежды рухнули, вера в людей пропала, а успокоительные уже не помогали.

Хельга Авдеевич:

Мы пошли в милицию, я написала заявление о факте мошенничества. Милиция сказала, что вряд ли будет какой-то хороший результат с этого. Пришла бумага спустя время о том, что факта мошенничества не установлено, что я могу обжаловать это в прокуратуре и в суде.

Злоумышленники часто пользуются правовой неграмотностью и доверием населения. Иногда обмануть человека им ничего не стоит, ведь покупатель сам невнимательно читает договор, в котором есть много подводных камней. Они либо мелким шрифтом написаны, либо завуалированы в тексте так, что на первый взгляд все кажется прозрачным.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

То, что мы с вами в обыденной жизни называем мошенничеством, может расцениваться, скажем, как правонарушение или гражданско-правовые отношения, нарушения их, но не как преступления. Что касается фактов, когда, допустим, составляется договор, то речь идет не о статье уголовного кодекса мошенничество, а речь идет уже о нарушении гражданских прав граждан. Т.е. это уже финансовые махинации, это уже совершенно другие органы правоохранительные занимаются данным делом.

Важно и место подписания договора. Предприниматель, которому нечего скрывать, пригласит в офис.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Когда ты приходишь в офис, ты видишь обстановку, ты видишь насколько юридическое лицо здесь поселилось, насколько здесь оно серьезно обосновалось. Смотришь все-таки, обращаешь внимание на детали, на сотрудников.

В момент уличной сделки наша героиня не обратила внимание на такую казалось бы простую вещь, как дата подписания договора. На документах она отсутствовала.

Ирина Коноплицкая:

Предъявить претензию можно, когда нарушены сроки передачи предварительно оплаченного товара. Поэтому потребительнице необходимо будет обратиться с письменным заявлением к продавцу с требованием указать конкретный срок передачи предварительно оплаченного товара.

Уже после того, как Хельга убедилась, что дверей ей не видать как своих ушей, она стала штудировать Интернет и читать отзывы о предпринимателе Яскевич. Но почему бы не сделать это до заключения сомнительного договора?!

Хельга Авдеевич:

Конечно же, это моя ошибка, что я не посмотрела заранее отзывы об этой компании, но после того, как меня обманули и уже почти прошел месяц, я не могу ни установить двери, ни вернуть свои деньги. Я начинаю искать таких же людей обманутых, чтобы подать в суд и установить факт мошенничества.

Для этого нашей героине, как заявили в прокуратуре, необходимо найти ещё 9 таких сытых завтраками покупателей. Семья Забенько рассказала похожую историю. Свои входные металлические двери они ждут уже с ноября. За это время коллекция оправданий и обещаний Андрея Яскевич все пополнялась и пополнялась.

Константин Забенько:

Я ему набрал, говорю, что мне уже не нужны твои двери, как бы сыт я ими, вези, пожалуйста, отдай тогда предоплату. Сказал, что не вопрос - привезу завтра. Все, ну и вот это завтра до сих пор. В данный момент вообще недоступен, сайта нет его, где его искать, и что с ним делать, не понятно.

Хельга Авдеевич:

Я от его услуг хочу отказаться, но как это сделать, как вернуть деньги сейчас?

Все, чем недоволен покупатель нужно изложить в письменном виде и отправить заказным письмом с обратным уведомлением, либо вручить продавцу непосредственно под роспись. Для ответа у него есть по закону 2 недели. В противном случае....

Ирина Коноплицкая:

Потребитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы, которую он внес, плюс процент за пользование денежными средствами и неустойка.

Последняя попытка мирно договориться с предпринимателем Яскевич успехом не увенчалась.

Звонок по телефону ИП Яскевич.

Хельга Авдеевич:

Алло, здравствуйте, это Хельга, мы с Вами договор заключали.

Ответ в телефоне:

Я с вами разговаривал, до свидания.

Разводить руками Хельга Авдеевич не будет. Хладнокровный ответ обидчика ещё больше поднял боевой дух нашей героини.

Хельга Авдеевич:

Убедительная просьба, кого обманул Яскевич Андрей Леонидович, сообщайте нам для того, чтобы подать в суд на рассмотрение. Нам нужны доказательства того, что он действительно является мошенником. Одна я не смогу это доказать.

Пословица гласит, что один в поле не воин. А мы уже в который раз просим потребителей быть внимательными к тому, что вы подписываете, где и с кем. Но как показывает практика, не все умеют учиться на чужих ошибках, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.