Имеет ли ЖЭС право дополнительно взимать деньги на текущий ремонт подъезда?

На текущий 2010 год у минских жилищно-коммунальных служб большие планы — провести косметические работы в 3160 подъездах, находящихся на балансе ЖРЭО районов.

Причем желательно с привлечением средств жильцов, пусть и вопреки их воле. В такую ситуацию и попали жильцы дома № 10 по ул. Жуковского в Минске.

Людмила Градусова:

Вот уже три месяца подряд в жировке на оплату коммунальных у нас идет дополнительная сумма — 20 тысяч рублей с каждой квартиры якобы за ремонт подъезда.

По словам Людмилы, общего собрания жильцов по поводу ремонта в подъезде не было, и она не давала согласия на частичное финансирование восстановительных работ. За нее все решил ЖЭС.

Людмила Градусова:

Несмотря на то что часть жильцов не согласны с тем, чтобы проводился этот ремонт, со всех жильцов снимают по 20 тысяч ежемесячно.

Отдельные наиболее принципиальные жильцы категорически отказались оплачивать дополнительные счета.

Светлана Грамаковская:

Пришла в сберкассу платить за коммунальные услуги. Я сразу кассиру говорю: «Минус 20, женщина! Законы-то одни для всех. Что вы, говорю, с меня сдираете?»

Закон один, но у коммунальщиков свои правила, а точнее, приказы. Поэтому «злостным неплательщикам» стали приходить квитанции с предупреждениями об отключении коммунальных услуг. Подобный навязчивый сервис иначе как произволом не назовешь. Но у специалистов ЖЭСа № 92 иная точка зрения.

Наталья Шклянник, исполняющая обязанности главного инженера ЖЭС № 92 г. Минска:

Мы снимаем деньги с жильцов согласно опросному листу, который составляют наши мастера с ЖЭСа. Если половина жильцов согласна на ремонт с долевым участием, то одну половину суммы оплачивает ЖЭС (даже иногда большую), а вторую половину —жильцы. У нас есть приказ № 69 от 30 июня 2009 года пункт 1.6, и мы по нему работаем.

Сразу заметим, что даже если все жильцы дома проголосуют за такой ремонт подъезда, а вы будете против, то НИКТО не вправе заставить вас платить. Своеобразная продразверстка, проводимая силами ЖЭС, — ничто иное, как произвол. Что до приказа, то солдатская мудрость гласит: «Не спеши выполнять приказ — его могут отменить». Особенно если он идет вразрез с законом.

Сергей Федорец, юрист:

Данная ситуация регулируется законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Согласно ст. 4 данного закона, техническое обслуживание жилого дома, за который платит каждый гражданин, включает в том числе и текущий ремонт мест общего пользования. Таким образом, взимая деньги на текущий ремонт мест общего пользования, ЖЭС нарушает закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

А как же быть с приказом № 69, на который ссылается ЖЭС?

Сергей Федорец, юрист:

Данный приказ не имеет силы, поскольку он противоречит закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Закон имеет более высокую силу, чем приказ. Следовательно, если вы все-таки оплатили услуги по ремонту мест общего пользования в своем подъезде, то можете писать заявление в ЖЭС об истребовании данных сумм обратно.

Если же коммунальщики откажут вам, смело обращайтесь в суд. Кстати, подобные иски принимаются совершенно бесплатно.

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