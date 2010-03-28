Что делать, если ювелирная мастерская не выполнила в срок заказ?

К серебряной свадьбе минчанка Наталья Турышева решила сделать себе золотой подарок. Увы, презренный металл породил презренное отношение ювелира...

Наталья Турышева:

Я предоставила мастеру золото и камень. Эта дата для меня была крайне важна, поэтому я уточнила у мастера, когда будет готово изделие. Согласно квитанции, то есть нашего договора, изделие должно было быть готово 1 марта.

1 марта — это большой юбилея в моей семье, поэтому я хотела получить заказ в срок. Но каково было мое удивление, что на все мои звонки и вопрос «Когда будет готово изделие?» мастер отвечал, что у него очень много дел. Видите ли, он очень занят!

Итак, юбилей прошел, а юбиляр остался без подарка. Но каково же было удивление съемочной группы, когда, позвонив в ту самую мастерскую, оказалось, что не сделанное в срок кольцо — не случайность, а стандартный типичный стиль работы.

Мастер ювелирной мастерской (по телефону):

Я даже при всем уважении и желании никогда не могу успеть в срок! Да я физически не успел бы выполнить заказ в срок. У меня таких юбилеев знаете сколько!? У меня 4-5 месяцев заказы лежат.

Следовательно, возникает вопрос: зачем обещать и брать деньги? И не просто обещать на словах, а подтверждать своей подписью оговоренные сроки!

Наталья Турышева:

Изделие не готово и неизвестно, когда оно будет готово. Я уже даже теряюсь в догадках, как мне вернуть изделие? Могу ли я вообще отказаться от этого заказа? Какие в данном случае могут применяться санкции? Совершенно точно, что я больше никогда не обращусь в эту мастерскую. Такое безалаберное отношение мастера очень возмущает. Если бы я была уверена, что изделие не будет выполнено в указанный срок, я вообще бы его не заказывала.

Устав от бесполезных телефонных разговоров, наша программа решила без предупреждения наведаться в ювелирную мастерскую, дабы застать господина Мигуцкого и попытаться вернуть изделие и деньги хозяйке.

Ювелира на месте не оказалось, зато обнаружились невыполненные заказы годичной давности.

Коллеги Мигуцкого раскрыли нам секреты его творческой личности и причины невыполнения заказов в срок.

Приемщица заказов в мастерской:

У него еще на апрель прошлого года есть заказы!

Он когда заказ делает, то два-три раза сплавляет изделие и по новой начинает делать! Потому что у него не получается так, как оно должно быть!

Однако каждый день такого «не получается» вылетит «в копеечку», а точнее в неустойку в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки. Изготовить данное кольцо стоило 300 тысяч рублей. Соответственно, с 1 марта каждый день ювелирная мастерская теряет от 3 тысяч белорусских рублей.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Эту неустойку рассчитывает сам заказчик. В письменном заявлении он должен указать конкретную сумму, которую хочет получить. Он также может оценить моральный ущерб. Если это изделие должно было быть изготовлено к какому-то юбилею, значит, потребитель не получил это изделие. Следовательно, он испытал отрицательные эмоции. В зависимости от этого определяется величина морального ущерба.

Можно также изложить свои требования в книге замечаний и предложений. Срок рассмотрения — 14 дней. Если же заказчика не устроит полученное изделие, то, согласно договора, ювелирная мастерская, помимо неустойки и компенсации морального вреда, должна будет вернуть и сдаваемые материалы.

Вывод простой: чем больше мастер тянет с возвратом заказа, тем меньше у него будет заработная плата.

Еще об одном случае недобросовестной работы ювелирной мастерской читайте здесь.

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