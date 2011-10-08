Что делать, если сумма обязательной страховки автомобиля не покрывает реальные затраты ремонта?

Однажды утром Минчанка Ирина Закревская обнаружила свой автомобиль, припаркованный у дома, слегка помятым и поцарапанным. К счастью, бдительные соседи выглянули в окно в нужное время и ненароком стали свидетелями происходящего. Причем не только увидели, но и оставили Ирине записку на лобовом стекле авто, обещая рассказать о случившемся.

Ирина Закревская:

Рассказали о том, что машина выезжала, была девушка за рулем, резко вывернула руль и въехала нам в правое крыло. Потом сел за руль мужчина, и они скрылись с места происшествия.

Виновники дворового происшествия надеялись остаться незамеченными, но не тут- то было. Соседи Ирины записали номерные знаки их автомобиля.

Ирина Закревская:

Мы вызвали сотрудников ГАИ, они составили протокол и сказали ожидать.

И ждать пришлось недолго. В считанные минуты виновники ДТП были установлены.

Ирина Закревская:

Позвонили на два СТО ближайших, где мы обычно ремонтируем машину. Узнали примерную стоимость ремонта. Виновники отказались мирным путем возмещать, сказали, будем решать официально через их страховую компанию.

Ирина незамедлительно обратилась в страховую компанию, в которой автомобиль виновной стороны застрахован по обязательному страхованию гражданской ответственности. Была составлена калькуляция о стоимости восстановительных работ.

Казалось проблемы позади: получай деньги и ремонтируй автомобиль. Однако сумма, рассчитанная страховщиками, оказалась настолько незначительной, что ни одно СТО не бралось ремонтировать автомобиль за такие деньги.

Ирина Закревская:

Почему такая разбежка в цене оценки страховой компании и действующих расценок СТО?

Страховщики поясняют: все дело в виде страхования, а в частности, речь идет об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Именно по данному виду застрахованы автомобили Ирины и виновников ДТП.

Петр Сусеков, начальник отдела урегулирования убытков по обязательным видам страхования ЗАСО «Промтрансинвест»:

Фактические затраты потерпевшего могут абсолютно не совпадать с расчетной суммой, которая подлежит к выплате по обязательному страхованию гражданской ответственности. Не совпадает по многим причинам. Во-первых, стоимость нормы часа. В расчете страхового возмещения она идет как среднеарифметическая. Стоимость запчастей включается с учетом износа.

Аргументы довольно слабые. С какого потолка берутся пресловутые среднестатистические часы неизвестно. В последние годы жалобы от автовладельцев по поводу низкой оценки стоимости поврежденных автомобилей имеют хронический характер. И никто ничего не делает. Разве что гражданам предлагают застраховаться дополнительно. Не пора ли создавать бюро для страхования страховки?

Наталья Филипчик, адвокат юридической консультации Первомайского района:

Либо гражданин обращается в свою страховую компанию, где застрахован его автомобиль по системе КАСКО, и страховая компания, составляя калькуляцию, выплачивает ему эту сумму. Либо гражданин обращается в автосервис, производит ремонт, гражданин не получает на руки деньги, а страховая компания возмещает этому сервису стоимость ремонта.

На первый взгляд, машина Ирины повреждена незначительно. Всего-то небольшая вмятина и пара царапин, да вот только вернуть автомобилю прежний вид на станциях технического обслуживания готовы не менее чем за 400 долларов. А такую сумму страховщики виновной стороны не выплачивают.

Ирина Закревская:

Обращались повторно к виновникам, нам было сказано, что все вопросы мы должны решать с их страховой компанией, они здесь никакого отношения не имеют.

А вот с подобным заявлением виновной стороны можно поспорить.

Наталья Филипчик:

Если причиненный ущерб больше, нежели сумма страховой выплаты, то у автовладельца, чьему транспортному средству был причинен ущерб, есть возможность обратиться с иском в суд и довзыскать реальную сумму ущерба. Ответчиком в данном деле будет являться автовладелец того транспортного средства, которое причинило ущерб.

При обращении в суд Ирине необходимо будет предоставить документы, подтверждающие дополнительные затраты на восстановление машины. А возмещать их придется уже виновной стороне из своего кошелька.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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