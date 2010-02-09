Что делать, если купленная картошка оказалась гнилой?

Если продукт упакован, покупатель зачастую не может проверить его качество. В такую ситуацию попал Анатолий — он приобрел в магазине гнилую картошку.

Анатолий:

Я купил в магазине два килограмма картошки. Но каждая вторая картофелина оказалась гнилой. Могу ли я вернуть эту гниль в магазин?

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Защита потребителя»:

Поскольку картофель уже был расфасован в магазине, покупатель не мог выбрать продукт по-своему усмотрению. В данном случае был нарушен закон «О защите прав потребителей» Республики Беларусь .

Покупатель имеет полное право обратиться с данным товаром в магазин и предъявить требование — либо расторгнуть договор розничной купли-продажи, либо заменить некачественный продукт продуктом надлежащего качества. Чтобы доказать продавцу, что был приобретен некачественный товар, лучше всего взять шелуху, упаковать ее в пакет и предъявить продавцу.

Об аналогичном случае покупки в магазине некачественных продуктов читайте ЗДЕСЬ.

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