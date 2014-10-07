Арендодатель поменял замки в квартире и не отдавал вещи квартиросъемщиков

Самым лучшим изобретением в истории человечества является письменный договор, потому что он позволяет людям на бумаге изложить все причины, по которым они не доверяют друг другу. В этом на своем личном негативном примере убедился герой этого сюжета.

Что нужно человеку, чтобы быть счастливым? Здоровье, семья, работа, друзья и крыша над головой. Герой этого сюжета перестал быть счастливым в тот день, когда лишился и друга, и дома. Страх потерять еще и семью, подвигнул его обратиться за помощью на телевидение. По настоятельной просьбе героя мы изменили его голос и скрыли лицо. Почему? Вы узнаете в конце сюжета.

Потерпевший:

Мы арендовали квартиру, но не под деньги, а под условие, то, что мы наводим косметический ремонт в этой квартире и год живем бесплатно.

Слово арендовали не совсем в данном случае верно! Аренда подразумевает как минимум письменный договор. В случае же с Юрием это была не аренда, а устная договоренность. Ну да, выбирать ему было не из чего. Супруга с двумя маленькими детьми не могли ждать долго, пока отец семейства найдет иной вариант. К тому же, хозяин квартиры был не человек с улицы, а хороший знакомый.

Потерпевший:

Мне хозяева квартиры сказали, что мы друг другу не чужие люди и все будет хорошо.

Как говорится, хочешь потерять друга, сними у него квартиру. Согласно суровой статистике четыре из десяти семей проживают в арендованном жилье. Но вот цифр, с какой частотой эти же семьи выселяют, увы, нет.

Потерпевший:

Их не устроил ремонт, который я сделал. Недавно я узнал, что они хотят евроремонт.

Согласитесь есть разница в стоимости между косметическим ремонтом и, как это модно говорить в народе, евроремонтом. Цена отличается в разы. Хозяин квартиры мечтал о дорогом ремонте и, не получив желаемое, поступил по-английски. А может, по-американски. Не поставив в известность семью, он, пока последние находились на отдыха, тривиально заменил дверные замки.

Потерпевший:

Я приехал с ребенком, не смог его одеть, обуть, пришлось отправить его обратно на такси к маме. Хозяева сказали, что ничего не вернут.

А это и личные вещи, мебель, техника, детские игрушки. И самое главное —документы на 5 кредитов, которые глава семьи не в состоянии выплачивать, не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия договора. Банки уже начали охоту. Игорь в полном отчаянии. Он просто не знает, что делать дальше.

Странно, что владелец квартиры повел себя словно барин с холопом. Наглость, безусловно, второе счастье, но не в нашем случае. В подобных делах лучше сидеть под веником и не шуршать. Ведь, как сказано было выше, квартира в аренду сдавалась нелегально! Фактически без составления договора и в нарушение закона!

Андрей Шимонович, юрист:

Налоговым законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязанность уплаты подоходного налога физическими лицами, которые сдают в наем жилые помещения.

Ставки подоходного налога устанавливаются статьей 173 Налогового кодекса.Если лицо сдает в наем жилые помещения, но не уплачивает подоходный налог, возникает факт нарушения налогового законодательства, соответственно, в последующем у лица могут возникнуть споры с представителями налогового органа.

Если бы герой нашего сюжета обратился не на телевидение, а сразу в налоговую инспекцию и милицию, то у хозяина квартиры возникли бы серьезные проблемы. И тогда ему пришлось бы думать не о евроремонте, а о том, где взять деньги на крупные штрафы. Цена вопроса могла достичь более трех миллионов рублей. Но он это, похоже, не знает и удерживает у себя в квартире чужое имуществ, в том числе и детские вещи.

Андрей Шимонович, юрист:

Относительно вещей, которые остались в квартире и не возвращаются. Есть два пути развития: первое, обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили наличие либо отсутствие в действиях фактического наймодателя состава преступления, предусмотренного УК Республики Беларусь. Так же лицо может обратиться в суд с гражданским иском «Об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Но опять-таки, истцу следует понимать, что ему необходимо будет доказать, что эти вещи действительно его.

Герой сюжета не стал покрывать приятеля, ведь здоровье детей, оставшихся без теплых осенних вещей дороже всего.

Вероника Бельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД г. Минска:

Во Фрунзенское РУВД обратился гражданин с просьбой оказать помощь сотрудником милиции в возврате его имущества. Заявление зарегистрировано, будет проведена проверка в соответствии с законодательством в установленные сроки.

Подобный конфликт был бы невозможен, если бы изначально наш герой действовал по принципу. Без бумажки – ты букашка.

Андрей Шимонович, юрист:

Граждане на практике не стремятся оформить свои отношения надлежащим образом. В частности, договор найма должен быть заключен исключительно в письменной форме, таким образом, наличие устных договоренностей фактически не является надлежащей формой договора. В данной ситуации лицо может потребовать у наймодателя возврата неосновательного обогащения, которая будет составлять сумму затрат, которую понес этот человек на ремонт квартиры. Следует понимать, что он должен надлежащим образом доказать данные факты.

А на доказательства уйдут и время и средства. А ведь нашему герою, кроме этих неприятностей есть, чем заняться. Например, найти новое жилье для семьи, которая не может жить на улице. Приятельские отношения, конечно, хороши, но изначально хозяин квартиры диктовал условия. Мол, не договоримся по-хорошему, будет по-моему.

В этом сюжете разум все же возобладал над жадностью. После приезда съемочной бригады, участливые соседи сообщили хозяину, что дело пахнет керосином. Это сыграло решающую роль. На следующий день все вещи вернулись к своим хозяевам. И теперь нашему герою осталось найти квартиру у более порядочных арендодателей.