Озвучен приговор по делу о СМС-минировании минского метро: 9 лет колонии усиленного режима

Новости Беларуси. 30 сентября в Центральном суде Минска вынесен приговор по резонансному делу об СМС-минировании минского метро.

34-летний Константин Симонов получил 9 лет колонии.

Напомним, в феврале 2014 года с помощью смс он сообщил, что в подземке заложена бомба. В тот день на несколько часов было перекрыто движение поездов. А ущерб минский метрополитен оценил в 90 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что фигурант дела имеет причастие и к серии других преступлений сексуального характера.

Ольга Коршун, СТВ:

В суде Центрального района Минска журналистов собралось больше, чем участников громкого процесса. Здесь две недели за закрытыми дверями проходили слушанья, а приговор смс-минеру огласили открыто. Автора сообщения о якобы заложенной в метро бомбе приговорили к 4 годам тюрьмы.

Такой срок Константин Симонов получил только за сообщение о ложном минировании метро. Инцидент произошел в феврале 2014 года. Тревогу забила студентка, случайно заглянувшая в телефон Симонова, который в тот момент писал СМС о намерении взорвать в метро бомбу. Девушка вышла на следующей станции и обратилась к сотрудникам подземки. В результате метро, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек, закрыли на 3 часа. Пассажиров экстренно эвакуировали. Вся нагрузка легла на наземный транспорт. Дополнительно пустили несколько десятков автобусов и троллейбусов. Правоохранители провели тщательную проверку каждой станции. Уже спустя несколько часов стало ясно, что никакого взрывного устройства нет. Кстати, обвиняемый должен компенсировать материальный ущерб, который составил около 90 миллионов рублей.

Уже в ходе следствия выяснилось, что ложное сообщение – далеко не единственный факт нарушения закона в биографии Симонова. Отца двоих детей признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и распространении порнографии.

В итоге срок наказания составил 9 лет тюремного заключения в колонии усиленного режима, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Горячко, адвокат:

Подзащитный вину не признал. Чтобы сказать почему, надо было присутствовать на судебном следствии, потому что достаточно, я считаю, было оснований, чтобы, по крайней мере, не все обвинение легло в основу обвинительного приговора.

Ольга Коршун, СТВ:

Злоумышленник имеет некоторые психические отклонения. У него есть и проблемы с алкоголем. Кстати, приговор суда, может быть обжалован уже в ближайшее время.