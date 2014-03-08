Нелегально провести антиквариат в Беларусь пытался гражданин России

Новости Беларуси. Статуэтки, шкатулки, самовары, весы, кофейники — более полусотни предметов старины задержали брестские таможенники на пункте пропуска «Брест-Центральный». Нелегально провести антиквариат пытался гражданин России, который приехал в Брест на поезде из Польши.

Сергей Селивонец, начальник таможенного поста «Брест-Центральный»:

В ходе проведения таможенного досмотра в его ручной клади среди личных вещей были обнаружены 50 предметов старины: самовары, кофейники и другая утварь. На некоторых присутствует клеймо, датированное годом выпуска — конец 19 века. После выявления данных предметов человек пояснил, что он коллекционирует данные предметы и впоследствии где-то выставляет на выставках, то есть возил для личного пользования.

Однако история на этом не закончилась. Как оказалось, еще около двух десятков похожих предметов были спрятаны в автомобиле нарушителя на стоянке у железнодорожного вокзала.

Сотрудники таможни полагают, что мужчина ранее незаконно ввез их из-за границы.

Сейчас антиквариат изъят, идет проверка и экспертизы для установления стоимости и историко-культурной ценности предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.