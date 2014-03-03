Новости Беларуси. Серьезная ответственность за безответственное поведение.

Хулигану, парализовавшему работу столичного метро, грозит наказание не только в рамках уголовного кодекса, но и крупный штраф. Об этом 3 марта сообщили в МВД.

Напомним, инцидент произошел на минувшей неделе. Тогда поступила информация, что на некоторых станциях якобы обнаружены подозрительные предметы. После чего было принято решение об эвакуации людей. В результате обе ветки минской подземки не работали более 3 часов.

Виновником вынужденной остановки оказался обычный телефонный хулиган, сообщивший о минировании минского метро.

А в минувшую пятницу записку с угрозой нашла сотрудница одного из отделений банка. Тогда эвакуировали порядка 20 человек. В считанные часы правоохранители задержали хулиганов. Ими оказались студенты.

Кроме того, в МВД напомнили, что в случае, если виновником оказывается несовершеннолетний, то большое экономическое бремя ложится на плечи его родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Люди зачастую не совсем задумываются о последствиях не только уголовной ответственности, а и о последствиях, которые причиняются не только в виде материального ущерба и иного ущерба для граждан нашей территории и, соответственно, в последствие только можно разводить руками. Я хочу также довести информацию о том уголовная ответственность за нарушение ст. 340 УК наступает с 14 лет. Второй аспект таких деяний несет не только уголовную ответственность, но еще и материальную, потому что силы правопорядка и иные органы государственного управления, которые задействованы для пресечения данных правонарушений и, соответственно, минимизирование последствий, которые могут наступить. Они действуют не только в рамках закона, но еще это связано с тем ущербом, который причиняется субъектам хозяйствования. Это вследствие остановки работы конкретного субъекта хозяйствования, задействования значительного количества сил и средств правоохранительных органов, МЧС и иных.