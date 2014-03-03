Подарок больше 2 000 долларов? 3 марта — последний день предоставления декларации за 2013 год

Новости Беларуси. Отчитаться о доходах. 3 марта — последний день предоставления декларации за прошлый год.

В списке, тех, кто обязан сообщить о дополнительных заработках — люди, получавшие доходы за границей или из-за рубежа, физические лица, продавшие, к примеру, во второй раз квартиру, гараж, земельный участок.

Необходимо также отчитаться о доходах, полученных в виде дарения, если сумма превышает Br17,5 млн.рублей.

Декларацию можно подать лично, через представителя, или в электронном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.