Прямой эфир

Жыхары Фларэнцыі скардзяцца на турыстаў

21 февраля 2024 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Італіі не рады турыстам. Жыхары Фларэнцыі заклапочаны колькасцю чужакоў. Людзі кажуць, што яны вымушаны мяняць звыклы лад жыцця, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Жыхары Фларэнцыі скардзяцца на турыстаў-1

Напрыклад, кватэры часта перабудоўваюць у рэстараны і месцы для адпачынку. Пры гэтым цэны на тавары і паслугі растуць з набліжэннем турыстычнага сезона. А нават невялікія свабодныя плошчы ўлады аддаюць пад будаўніцтва атэляў. Адзначым, летам мінулага года італьянскі горад наведалі 1,5 мільёна чалавек.

 

# Туризм # Новости Италии

Другие новости рубрики

Все новости
У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных
21 февраля 2024 06:34

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных

У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам
21 февраля 2024 06:22

У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам

Зеленский заявил, что обстановка для ВСУ на Харьковском направлении тяжелая
20 февраля 2024 15:49

Зеленский заявил, что обстановка для ВСУ на Харьковском направлении тяжелая