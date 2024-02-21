Жыхары Фларэнцыі скардзяцца на турыстаў

У Італіі не рады турыстам. Жыхары Фларэнцыі заклапочаны колькасцю чужакоў. Людзі кажуць, што яны вымушаны мяняць звыклы лад жыцця, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У Італіі не рады турыстам. Жыхары Фларэнцыі заклапочаны колькасцю чужакоў. Людзі кажуць, што яны вымушаны мяняць звыклы лад жыцця, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Напрыклад, кватэры часта перабудоўваюць у рэстараны і месцы для адпачынку. Пры гэтым цэны на тавары і паслугі растуць з набліжэннем турыстычнага сезона. А нават невялікія свабодныя плошчы ўлады аддаюць пад будаўніцтва атэляў. Адзначым, летам мінулага года італьянскі горад наведалі 1,5 мільёна чалавек.