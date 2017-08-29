Журналистка из США спасла жизнь тонущему водителю во время прямого эфира

Новости США. Американская журналистка Брэнди Смит спасла заблокированного в кабине грузовика человека. По информации издания Daily Beast, во время прямого эфира корреспондент телевидения Хьюстона обратила внимание, что в тонущей фуре заблокирован водитель.

Фото: скриншот из видео KHOU

Напомним, сейчас в Техасе бушует ураган «Харви» – самое мощное природное бедствие в США со времен «Катрины». Эпицентром стихии стал город Хьюстон, который из-за дождей и урагана уходит под воду. Пик урагана ожидается 31 августа – здесь подробнее. Журналистка спрашивала у человека, в порядке ли он и сможет ли он выбраться на крышу машины. Девушка попросила о помощи полицию, которая проезжала мимо.

Фото: скриншот из видео KHOU

Источник сообщает, что девушка подбадривала водителя до того момента, пока его не спасли. Еще она успевала комментировать инцидент во время прямого эфира. Брэнди Смит, журналистка:

Я не могу себе представить, как ужасно быть в этом месте прямо сейчас. Представьте себя на месте мужчины: ваш автомобиль наполняется водой. Помощь уже в пути, ему невероятно повезло. Спасатели помогли водителю выбраться – они подплыли к его автомобилю на лодке и доставили его на берег.

Фото: скриншот из видео KHOU