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Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 14, к стихии готовится Луизиана

29 августа 2017 09:45
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Новости США. В США растет число жертв урагана «Харви», самого мощного со времен Катрины в 2005 году, когда был практически полностью разрушен Новый Орлеан в Луизиане. В списках погибших в Техасе уже 14 человек. Пострадали сотни тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 14, к стихии готовится Луизиана-1

Большинство жертв приходится на районы вблизи Хьюстона. Этот крупнейший город штата все больше уходит под воду. Пик уже ставшего беспрецедентным стихийного бедствия в Хьюстоне ожидается в четверг. Людей просят подниматься на крыши, чтобы их могли заметить службы спасения. Причем наводнение будет расширяться. К его приходу готовится Луизиана. Ущерб в Техасе от бедствия колоссальный – 30 миллиардов долларов.

# Ураганы

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