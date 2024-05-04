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Жозеп Боррель предложил увеличить военные расходы стран ЕС до более чем 2% ВВП

04 мая 2024 12:38
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил увеличить военные расходы стран ЕС до более чем 2 % ВВП. По его словам, это создаст сильную европейскую опору внутри НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жозеп Боррель предложил увеличить военные расходы стран ЕС до более чем 2% ВВП-1

Сделать этот рывок надо очень срочно, поскольку сейчас закупается лишь 18 % техники. Несмотря на то, что страны ЕС договорились установить эту планку в 35 %. Разговор ведется и об увеличении мощности оборонной промышленности в Евросоюзе. По словам Борреля, для этого странам ЕС необходимо раскошелиться и выделять как можно больше денег, чтобы она отвечала потребностям Евросоюза.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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