Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил увеличить военные расходы стран ЕС до более чем 2 % ВВП. По его словам, это создаст сильную европейскую опору внутри НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать этот рывок надо очень срочно, поскольку сейчас закупается лишь 18 % техники. Несмотря на то, что страны ЕС договорились установить эту планку в 35 %. Разговор ведется и об увеличении мощности оборонной промышленности в Евросоюзе. По словам Борреля, для этого странам ЕС необходимо раскошелиться и выделять как можно больше денег, чтобы она отвечала потребностям Евросоюза.