В Китае прошёл дождь из осьминогов и креветок

Как сообщает Daily Mail, животных подняло в воздух штормом над Жёлтым морем, после чего отнесло в Циндао. На жителей города вместе с дождём с неба сыпались осьминоги, морские звёзды, креветки.

Новости Китая. 13 июня из-за мощного шторма в Китае в провинции Шаньдун с неба падали морские обитатели.

Синоптики подтвердили достоверность произошедшего, хотя они отмечают, что не все сделанные в среду фотографии с морскими существами являются настоящими.

Случаи падения животных с неба фиксировались и ранее. Например, в 1794 году французские солдаты сообщали о падающих лягушках возле города Лилль. Через 200 лет, в 1974 году, на австралийский город Гоулберн с небес летели пауки. Феномен получил название «Дождь из животных».

Осенью прошлого года в США после урагана «Харви» на берег выбросило загадочное существо.