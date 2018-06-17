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В Москве такси наехало на пешеходов. ГУ МВД России опубликовало видео опроса подозреваемого

17 июня 2018 07:57
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Новости России. Вечером 16 июня в Москве такси наехало на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали не менее семи человек.  

По сведениям Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, виновник аварии утверждает, что наезд был совершён не специально. Таксист находился в трезвом состоянии.  

В Москве такси наехало на пешеходов. ГУ МВД России опубликовало видео опроса подозреваемого-1

Фото: twitter.com/gucodd  

Как сообщает ГУ МВД России по Москве, по факту ДТП на улице Ильинка возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося – водитель не справился с управлением. Сейчас мужчина задержан. Всем пострадавшим оказана медпомощь.  

Позже было опубликовано видео допроса подозреваемого. Расследование продолжается.  

# Авария в России

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