В Москве такси наехало на пешеходов. ГУ МВД России опубликовало видео опроса подозреваемого

Новости России. Вечером 16 июня в Москве такси наехало на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали не менее семи человек.
По сведениям Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, виновник аварии утверждает, что наезд был совершён не специально. Таксист находился в трезвом состоянии.
Как сообщает ГУ МВД России по Москве, по факту ДТП на улице Ильинка возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося – водитель не справился с управлением. Сейчас мужчина задержан. Всем пострадавшим оказана медпомощь.
Позже было опубликовано видео допроса подозреваемого. Расследование продолжается.