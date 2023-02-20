Животное занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В Португалии живёт собака, которой больше 30 лет

Когда 30 лет назад в крошечной деревушке в центральной части Португалии родилась его собака, Лионелю Коште было всего восемь лет. Он и не подозревал, что его любимый питомец Боби однажды будет признан самой старой собакой в мире. На данный момент собаке 30 лет и 290 дней. Но для того, чтобы зафиксировать рекорд, нужны были доказательства.

Лионель Кошта:

Испытываем гордость. Многие говорили нам с мамой, что у нас не получится. Но мы знали возраст Боби и были уверены, что обследования только подтвердят то, что мы и так знаем.

В реках аргентинской провинции Буэнос-Айрес обнаружили много бактерий. Вот из-за чего это произошло – подробности здесь.

Когда Боби, чистокровный Рафейру ду Алентежу, в прошлом году отпраздновал 30-летие, его хозяин знал, до этого дня самой старой собакой считалась австралийская пастушья собака, которой было 29 лет и пять месяцев. Ее не стало 1939 году. После того собаки с возрастом 30+ ни разу не встречались. Лионель связался с Книгой рекордов Гиннесса, подал все документы, и через год Боби официально назвали самой старой собакой в истории. В среднем собаки этой породы живут 12-14 лет. Кошта объясняет долголетие своего питомца рядом факторов.

Лионель Кошта:

Жизнь в сельской местности на природе, без сомнения – один из трех основных факторов, объясняющих долголетие Боби.