Пожар под Парижем: пострадали не менее 20 человек, 7 в критическом состоянии

Новости Франции. Не менее 20 человек пострадали в результате пожара в северном пригороде Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в коммуне Обервилье недалеко от здания мэрии. К ликвидации возгорания были привлечены около 80 специалистов. Они эвакуировали жильцов, после чего медики доставили травмированных в больницу. Среди пострадавших есть дети. 7 человек находятся в критическом состоянии.