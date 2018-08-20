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Пожар под Парижем: пострадали не менее 20 человек, 7 в критическом состоянии

20 августа 2018 08:23
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Новости Франции. Не менее 20 человек пострадали в результате пожара в северном пригороде Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар под Парижем: пострадали не менее 20 человек, 7 в критическом состоянии-1

Огонь вспыхнул в коммуне Обервилье недалеко от здания мэрии. К ликвидации возгорания были привлечены около 80 специалистов. Они эвакуировали жильцов, после чего медики доставили травмированных в больницу. Среди пострадавших есть дети. 7 человек находятся в критическом состоянии.

# Пожар # Фотофакт

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