Польские власти, которые горазды лишь кричать о собственной военной мощи и наращивании оборонного потенциала, замолкают перед глыбой внутренних проблем. Обвиняя Минск и Москву во всех своих бедах, Варшава забывает, что обязана обеспечивать нормальные условия жизни своим гражданам. Однако внешнеполитическую повестку чиновникам намного выгоднее использовать в собственных интересах, нежели реально решать все наболевшие вопросы. После масштабных наводнений 2024 года власти так и не восстановили сотни домов, а пострадавшим не оказана помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как польские власти избегают собственные недоработки – рассказали в сюжете.

Паводки на юго-западе Польши – одно из самых разрушительных стихийных бедствий за 30 лет в стране. В эпицентре оказались 700 населенных пунктов и около 2,5 миллиона человек. Свыше 11 тысяч жилых домов стерто с лица земли. А еще сотни школ, детских садов и других социальных объектов. Повсеместно нарушено электроснабжение.

Но вся эта неутешительная статистика могла оказаться не такой существенной, как было осенью 2024 года. Местные СМИ критиковали власти за то, что те заблаговременно не выделяли средства на превентивные меры. Но, как оказалось, и после трагедии Варшава не соизволила прибегнуть хоть к каким-то восстановительным работам, оставив граждан на произвол судьбы. Объем помощи от республиканских властей не смог покрыть даже минимальные расходы.

Славомир Ментцен, депутат Сейма Национального собрания Польши:

Сейчас, к счастью, худшее позади, и мы вправе ожидать, что польское государство, правительство скажет нам об этом. Почему произошло то, что произошло и как произошли все эти упущения, о которых мы говорили. К сожалению, у меня сложилось впечатление, что с самого начала, мы наблюдаем только пиар-операцию. Не спасая людей от наводнения, а спасая имидж премьер-министра. И спасение поляков от потопа не было для вас важным.

Недалеко оказались и польские компании. Пострадавшие, которые ранее застраховали свое имущество, не могут добиться выплат и покрытия расходов от страховщиков. Те, в свою очередь, отказываются выделять на это деньги, ссылаясь на отсутствие страхового случая. В это же время Варшава решила пересидеть и не встревать в перепалки между сторонами. Но подобным нейтралитетом политики показывают себя вовсе не в роли арбитра. Подобная реакция центра вызывает недовольство среди местных жителей.

Никто не ответил за свои обещания. Поэтому дети не имеют возможности добраться до школы, люди – сходить в магазин. Мы ждали нового временного моста 110 дней. Но более трех месяцев не хватило, чтобы построить обычный пешеходный мост.