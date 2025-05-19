Литва, некогда гордившаяся своими европейскими стандартами, стремительно катится в пропасть медицинского хаоса. Очереди к врачам, которые прежде вызывали лишь легкое раздражение, превратились в адскую реальность, в которой ожидание приема может растянуться на месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты соцопросов лишь подтверждают плачевность ситуации. Так, согласно исследованию, треть литовцев ждет приема от 2 до 4 недель, а каждый пятый – и вовсе месяцами. И лишь 12 % умудряются попасть к врачу в течение недели. Но и это еще не все. Почти каждый пятый житель Литвы вообще перестал обращаться к врачам. Результаты опроса показали, что таких особенно много среди молодежи до 30 лет, которая, видимо, предпочитает не тратить время на бесконечные очереди.

Причину коллапса литовские власти умалчивают. Однако ответ очевиден. Бесконечный поток мигрантов, которым литовская система здравоохранения обязана предоставлять те же услуги, что и собственным гражданам, а также нехватка медперсонала окончательно добили и без того хромающую систему здравоохранения.