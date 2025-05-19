Прямой эфир

Жители Литвы месяцами не могут попасть к врачам

19 мая 2025 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва, некогда гордившаяся своими европейскими стандартами, стремительно катится в пропасть медицинского хаоса. Очереди к врачам, которые прежде вызывали лишь легкое раздражение, превратились в адскую реальность, в которой ожидание приема может растянуться на месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Литвы месяцами не могут попасть к врачам-2

Результаты соцопросов лишь подтверждают плачевность ситуации. Так, согласно исследованию, треть литовцев ждет приема от 2 до 4 недель, а каждый пятый – и вовсе месяцами. И лишь 12 % умудряются попасть к врачу в течение недели. Но и это еще не все. Почти каждый пятый житель Литвы вообще перестал обращаться к врачам. Результаты опроса показали, что таких особенно много среди молодежи до 30 лет, которая, видимо, предпочитает не тратить время на бесконечные очереди.

Причину коллапса литовские власти умалчивают. Однако ответ очевиден. Бесконечный поток мигрантов, которым литовская система здравоохранения обязана предоставлять те же услуги, что и собственным гражданам, а также нехватка медперсонала окончательно добили и без того хромающую систему здравоохранения.

# Новости Литвы # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора
19 мая 2025 19:58

Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

Жители уже начали готовиться к худшему! Польша не смогла выбрать президента в первом туре голосования
19 мая 2025 19:00

Жители уже начали готовиться к худшему! Польша не смогла выбрать президента в первом туре голосования

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
19 мая 2025 17:44

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор