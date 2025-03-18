Жители Латвии становятся беднее – опрос

Примерно каждый пятый респондент признался, что больше не имеет накоплений. 23 % рассказали, что в случае потери работы смогли бы прожить на свои сбережения не более месяца. Лишь 44 % думают, что в случае непредвиденных финансовых обстоятельств смогут продержаться не более трех месяцев. Самой уязвимой группой оказалась молодежь. Более трети опрошенных в возрасте до 29 лет признались, что не могут откладывать деньги из-за низких зарплат.