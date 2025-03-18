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Жители Латвии становятся беднее – опрос

18 марта 2025 07:31
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Жители Латвии становятся беднее. Об этом говорят данные опроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Латвии становятся беднее – опрос-2

Примерно каждый пятый респондент признался, что больше не имеет накоплений. 23 % рассказали, что в случае потери работы смогли бы прожить на свои сбережения не более месяца. Лишь 44 % думают, что в случае непредвиденных финансовых обстоятельств смогут продержаться не более трех месяцев. Самой уязвимой группой оказалась молодежь. Более трети опрошенных в возрасте до 29 лет признались, что не могут откладывать деньги из-за низких зарплат.

# Новости Латвии # Кризис в ЕС

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