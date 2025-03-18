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Четыре человека стали жертвами пожаров в Оклахоме

18 марта 2025 07:30
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По меньшей мере четыре человека погибли, более 200 пострадали при сильных пожарах в южных и центральных районах США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека стали жертвами пожаров в Оклахоме-2

В Оклахоме пламя выжгло 70 тысяч гектаров земли. Уничтожено более 400 домов. Эвакуированы несколько сотен жителей. Без электричества остаются 30 тысяч потребителей. Дым от пожаров распространился на сотни километров. Из-за плохой видимости закрыты несколько шоссе. Губернатор ввел чрезвычайное положение в 12 округах штата.

# Пожар # Новости США

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