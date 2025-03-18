Четыре человека стали жертвами пожаров в Оклахоме

По меньшей мере четыре человека погибли, более 200 пострадали при сильных пожарах в южных и центральных районах США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оклахоме пламя выжгло 70 тысяч гектаров земли. Уничтожено более 400 домов. Эвакуированы несколько сотен жителей. Без электричества остаются 30 тысяч потребителей. Дым от пожаров распространился на сотни километров. Из-за плохой видимости закрыты несколько шоссе. Губернатор ввел чрезвычайное положение в 12 округах штата.