Жители канадской Альберты собирают подписи о выходе провинции из состава страны

В канадской провинции Альберта набирает обороты инициатива по проведению референдума о независимости. Петицию уже поддержали более четырех тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы настроены решительно. По их оценкам, цель вполне достижима. Основной повод для недовольства – политика федеральных властей. Местные жители считают, что провинцию используют как сырьевой полигон: природные ресурсы активно добываются, а доходы от их продажи в размере миллиардов долларов уходят в федеральный бюджет. При этом Альберта обладает мощной экономикой и является ключевым центром нефтегазового сектора Канады, что, по мнению сторонников независимости, дает региону потенциал для самостоятельного развития.