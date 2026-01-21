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Жители канадской Альберты собирают подписи о выходе провинции из состава страны

21 января 2026 05:52
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В канадской провинции Альберта набирает обороты инициатива по проведению референдума о независимости. Петицию уже поддержали более четырех тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители канадской Альберты собирают подписи о выходе провинции из состава страны-2

Организаторы настроены решительно. По их оценкам, цель вполне достижима. Основной повод для недовольства – политика федеральных властей. Местные жители считают, что провинцию используют как сырьевой полигон: природные ресурсы активно добываются, а доходы от их продажи в размере миллиардов долларов уходят в федеральный бюджет. При этом Альберта обладает мощной экономикой и является ключевым центром нефтегазового сектора Канады, что, по мнению сторонников независимости, дает региону потенциал для самостоятельного развития.

# Канада

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