Три морских безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Российские военные 24 октября в Черном море ликвидировали три украинских безэкипажных катера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

Сообщается, что это было осуществлено с помощью противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. В настоящий момент в Севастопольской бухте ведутся противоминные и противодиверсионные мероприятия. Это не первое такое происшествие, ранее уже были уничтожены и другие подобные суда. Со стороны Украины продолжаются попытки атак с морского направления с применением беспилотников и диверсионно-разведывательных групп.