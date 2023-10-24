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Три морских безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

24 октября 2023 08:00
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Российские военные 24 октября в Черном море ликвидировали три украинских безэкипажных катера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

Сообщается, что это было осуществлено с помощью противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. В настоящий момент в Севастопольской бухте ведутся противоминные и противодиверсионные мероприятия. Это не первое такое происшествие, ранее уже были уничтожены и другие подобные суда. Со стороны Украины продолжаются попытки атак с морского направления с применением беспилотников и диверсионно-разведывательных групп.

# Оружие и боеприпасы

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