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Жители Болгарии протестуют против решения правительства о высылке 70 российских дипсотрудников

02 июля 2022 07:31
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Новости Болгарии. Власти Болгарии объявили персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, обвинив их в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом членов семей дипломатов, до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек.

Жители Болгарии протестуют против решения правительства о высылке 70 российских дипсотрудников-1

Это вызвало негодование в болгарском обществе. Молчать жители Софии не стали и пришли поддержать дипломатов и высказать недовольство решением властей. «Слава России, да здравствует Болгария» – скандировали они.

Жители Болгарии протестуют против решения правительства о высылке 70 российских дипсотрудников-4

Лена Мельницкая, СТВ:
В свою очередь, в правительстве уверены: оставшихся в стране 43 российских дипломатов будет вполне достаточно для продолжения работы посольства. Москва думает иначе.

# Акции протеста # Лена Мельницкая # Новости Болгарии # Фотофакт

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