Жители Болгарии протестуют против решения правительства о высылке 70 российских дипсотрудников

Новости Болгарии. Власти Болгарии объявили персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, обвинив их в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом членов семей дипломатов, до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек.

Это вызвало негодование в болгарском обществе. Молчать жители Софии не стали и пришли поддержать дипломатов и высказать недовольство решением властей. «Слава России, да здравствует Болгария» – скандировали они.