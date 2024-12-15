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Жители Берлина сорвали марш неонацистов

15 декабря 2024 07:34
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Жители Германии самостоятельно организовали борьбу с возрождающимся в стране фашизмом, не дожидаясь пока это сделают власти. В Берлине несколько тысяч человек вышли на улицы города, чтобы остановить марш неонацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Берлина сорвали марш неонацистов-2

Они перекрыли все дороги, не давая ультраправым пройти. Для того чтобы не допустить столкновений между демонстрантами прибыли усиленные наряды полиции. Когда они попытались развести враждующие стороны в них полетели камни и бутылки. Как сообщают местные СМИ, несколько правоохранителей получили ранения. Однако марш неонацистов был сорван. Примечательно, что полиции пришлось взять их под охрану, чтобы те не стали жертвами разъяренной толпы.

# Международная политика # Новости Германии

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