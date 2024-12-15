Жители Берлина сорвали марш неонацистов

Жители Германии самостоятельно организовали борьбу с возрождающимся в стране фашизмом, не дожидаясь пока это сделают власти. В Берлине несколько тысяч человек вышли на улицы города, чтобы остановить марш неонацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они перекрыли все дороги, не давая ультраправым пройти. Для того чтобы не допустить столкновений между демонстрантами прибыли усиленные наряды полиции. Когда они попытались развести враждующие стороны в них полетели камни и бутылки. Как сообщают местные СМИ, несколько правоохранителей получили ранения. Однако марш неонацистов был сорван. Примечательно, что полиции пришлось взять их под охрану, чтобы те не стали жертвами разъяренной толпы.