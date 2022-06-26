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Жителей Франции призвали срочно сократить потребление электричества и газа

26 июня 2022 13:27
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Новости Франции. Жителей Франции в срочном порядке призывают сократить потребление электричества и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Франции призвали срочно сократить потребление электричества и газа-1

С таким заявлением выступили энергетические компании страны из-за снижения поставок российского газа, так как чем выше потребление, тем меньше запасы и выше цены. А растущая стоимость энергоносителей негативно влияет на покупательную способность французов.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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