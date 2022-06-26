Жителей Франции призвали срочно сократить потребление электричества и газа

Новости Франции. Жителей Франции в срочном порядке призывают сократить потребление электричества и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С таким заявлением выступили энергетические компании страны из-за снижения поставок российского газа, так как чем выше потребление, тем меньше запасы и выше цены. А растущая стоимость энергоносителей негативно влияет на покупательную способность французов.