Житель Кубы придумал необычный способ охладиться. Вот какие ледяные ванны он делает

Новости Кубы. Ты не ты, когда жара. На улицах кубинской столицы появились ледяные ванны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это идея местного жителя Хулио Родригеса. Сейчас на Кубе температура воздуха поднялась до +39 градусов, а это рекорд для июля. У Хулио в квартире нет вентилятора, и это не единственная проблема.

Хулио Родригес, житель Кубы:

Соседи говорят мне, что я сумасшедший. Но разве сложно меня понять? Просто у них есть вода, а у меня нет. Там, наверху (в моей квартире), нет воды. У меня ничего нет.