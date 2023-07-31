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Житель Кубы придумал необычный способ охладиться. Вот какие ледяные ванны он делает

31 июля 2023 12:29
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Новости Кубы. Ты не ты, когда жара. На улицах кубинской столицы появились ледяные ванны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это идея местного жителя Хулио Родригеса. Сейчас на Кубе температура воздуха поднялась до +39 градусов, а это рекорд для июля. У Хулио в квартире нет вентилятора, и это не единственная проблема.

Житель Кубы придумал необычный способ охладиться. Вот какие ледяные ванны он делает-1

Хулио Родригес, житель Кубы:
Соседи говорят мне, что я сумасшедший. Но разве сложно меня понять? Просто у них есть вода, а у меня нет. Там, наверху (в моей квартире), нет воды. У меня ничего нет.

Житель Кубы придумал необычный способ охладиться. Вот какие ледяные ванны он делает-4

Впрочем, есть и более положительно настроенные соседи. Они приносят Хулио бутылки со льдом и даже угощают едой, чтобы ему не отвлекаться на поиск обеда. Ведь Родригес принимает охлаждающую ванну с 8 до 21 часа.

# Погода # Марина Кишкурно # Новости Кубы # Фотофакт

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