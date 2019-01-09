Новости Бельгии. В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражу мужчину взяли перед католическим Рождеством, однако известно об этом стало лишь 9 января.

Правоохранители предполагают, что именно этот человек занимался закупкой оружия, которое было использовано в ходе атак. Злоумышленнику уже предъявлены обвинения.

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.