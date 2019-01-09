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В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже

09 января 2019 11:56
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Новости Бельгии. В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражу мужчину взяли перед католическим Рождеством, однако известно об этом стало лишь 9 января.

В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже-1

Правоохранители предполагают, что именно этот человек занимался закупкой оружия, которое было использовано в ходе атак. Злоумышленнику уже предъявлены обвинения.

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже-4

# Терроризм # Фотофакт

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