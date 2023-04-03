Жилищный кризис в Португалии. Люди вышли на улицы в знак протеста

Новости Португалии. Тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона и других крупных городов страны в знак протеста против жилищного кризиса. Демонстранты призывали правительство обеспечить им их конституционное право иметь крышу над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение арендной платы, стремительный рост цен на жилье, высокие ставки по ипотечным кредитам делают квартиры и дома для португальцев недоступными. Притом, что сейчас из-за экономического кризиса многие получают менее тысячи евро в месяц. Ситуацию усугубляет наплыв иностранных туристов, стремящихся снять жилье на короткий срок. Домовладельцам гораздо выгоднее сдавать жилье им, поэтому самим португальцам приходится искать квартиры далеко за городом или в неблагополучных районах.