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Жилищный кризис в Португалии. Люди вышли на улицы в знак протеста

03 апреля 2023 09:00
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Новости Португалии. Тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона и других крупных городов страны в знак протеста против жилищного кризиса. Демонстранты призывали правительство обеспечить им их конституционное право иметь крышу над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищный кризис в Португалии. Люди вышли на улицы в знак протеста-1

Повышение арендной платы, стремительный рост цен на жилье, высокие ставки по ипотечным кредитам делают квартиры и дома для португальцев недоступными. Притом, что сейчас из-за экономического кризиса многие получают менее тысячи евро в месяц. Ситуацию усугубляет наплыв иностранных туристов, стремящихся снять жилье на короткий срок. Домовладельцам гораздо выгоднее сдавать жилье им, поэтому самим португальцам приходится искать квартиры далеко за городом или в неблагополучных районах.

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# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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