Жгли костры, бросали бутылки и петарды: на улицы Барселоны вышли около 40 тысяч сторонников независимости Каталонии

Новости Испании. В Испании новая волна протестов. Ночью на улицы Барселоны вышли около 40 тысяч сторонников независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки, банки и петарды. Некоторые разжигали на дорогах гигантские костры. Чтобы разогнать активистов, стражи порядка пустили в ход дубинки. За последние сутки среди демонстрантов и правоохранителей пострадали свыше 70 человек. За ночь задержаны не менее 25 активистов.