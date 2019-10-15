Эверест решили измерить повторно

Новости мира. Останется ли Эверест самой высокой горой в мире? Власти Непала и Китая, на границе которых располагается вершина, решили провести повторные измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Останется ли Эверест самой высокой горой в мире? Власти Непала и Китая, на границе которых располагается вершина, решили провести повторные измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом договорились главы двух государств. По мнению экспертов, высота горы могла уменьшиться на несколько сантиметров в результате сильного землетрясения 2015 года.
Напомним, нынешняя официально признанная высота Эвереста – 8 тысяч 848 метров.